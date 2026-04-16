王彥程5局6K無責失好投吞首敗！韓媒仍讚發揮王牌本色

▲王彥程。（圖／韓華鷹提供）

記者楊舒帆／韓國大田報導

旅韓台灣左投王彥程16日扛先發，主投5局失3分（皆為非責失分），退場時韓華0比3落後，暫列敗投候選。韓媒稱讚，「等級不一樣。」

首局就遇到挑戰，1出局後連續投出兩次保送，最後以148公里速球三振柳志赫化解危機。2局上先三振姜珉鎬，隨後全炳祐擊出二壘滾地球，藉由失誤上壘，接著李在賢敲出二壘安打失1分。

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3局上保送迪亞茲後，柳志赫利用游擊手失誤上壘，王彥程回穩三振姜珉鎬，但全炳祐、李在賢接連安打，再失2分非責失分。

4局上雖然在兩出局後再投出保送，不過隨即回穩。5局上被敲安打後製造滾地球雙殺，隨後再被敲安打，最後以製造飛球脫困。

王彥程此戰休4天先發，主投5局退場，用球數95球，最快球速149公里，被敲6支安打，失3分皆為非責失分；4次保送、6次三振都是單場最多。韓華牛棚派出剛從斗山交易來的李教勳失2分都是非責失分，另也派出已經11出賽的WBC年輕投手鄭宇宙，投0.1局失1分，最終韓華以1比6落敗。韓華單場3次守備失誤，失6分有5分是非責失分。



韓媒《StarNews》以「『等級就是不一樣』亞援投手防禦率1.59，王彥程『休4天』仍5局6K無責失好投」為題報導，直球最快球速為149公里，兩種速球共投60球，搭配28球滑球、6球曲球以及1球指叉球，在多次危機中成功化解。被稱為「台灣特級」的王彥程，即使在休息4天後登板時一度在控球上遇到困難，但最終仍成功撐完5局，發揮了王牌的角色。



▲王彥程。（圖／韓華鷹提供）