郭嚴文因傷主動終止測試　兄弟今將正式註銷合約

▲郭嚴文。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟今日將註銷37歲老將郭嚴文，此次並非球團單方面決定，而是因為腳傷狀況影響，郭嚴文評估自身身體狀況後，主動提出終止測試。

郭嚴文今年轉戰兄弟，透過測試合約尋求延續職棒生涯的機會，並被登錄為「合約所屬」球員，主要在二軍出賽調整狀態，二軍累計出賽6場、16打數敲出2安打，打擊率約1成25，尚未出現長打表現，整體仍在尋找比賽節奏。

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兄弟總教練平野惠一日前受訪時曾透露，郭嚴文仍處於調整階段，「有看到他的比賽，但目前還需要一些時間。」他指出，郭嚴文先前有一段時間沒有實戰，「要再把開關打開，把手感找回來，可能需要到1個月的時間。」同時也強調，現階段最重要的是避免受傷，「等他狀況熱起來之後，應該就沒有問題，我們是相信他的。」

不過在調整過程中，郭嚴文的腳部傷勢仍未完全恢復，經過評估後，他選擇不勉強續戰，主動向球團提出終止測試的想法，球團方面也予以尊重，將完成註銷程序。

中信兄弟球團表示，「郭嚴文因受腳傷影響，主動提出終止測試安排，在今日雙方已正式結束合作。」

「郭嚴文於4月2日與球隊簽署測試合約，今年在二軍出賽 6 場，留下 1 成 25 的打擊率，期間展現極佳的職業態度。球團由衷感謝郭嚴文的付出與努力，並祝福他早日康復、未來職涯一切順利。」

郭嚴文生涯累積1296支安打、98發全壘打，距離百轟里程碑僅差2轟，未來是否能夠延續球員生涯，仍是未知數。