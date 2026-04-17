徐若熙1.2局吞2轟慘失7分提前退場　生涯最慘一役遭歐力士痛擊





▲軟銀投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

日本軟銀先發投手徐若熙徐若熙連2局挨轟，慘遭「震撼教育」，最中僅投1.2局就失掉7分、提前退場，寫下個人生涯最慘一役。目前歐力士以7比1大幅領先。

面對歐力士打線，徐若熙開局略顯不穩，就被宗佑磨轟出右中外野陽春砲，先失1分。隨後又對渡部遼人投出四壞保送，雖讓西川龍馬擊出三壘飛球取得首個出局數，但接著再保送中川圭太，形成一、二壘有人危機。

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1出局後，太田椋把握機會敲出右外野適時安打，再失1分，場面形成一、三壘有人。徐若熙隨後穩住陣腳，先讓森友哉擊出左外野飛球，再三振席摩爾，成功止血結束該局。不過此局仍被敲2安、投出2次四壞球，失掉2分。

宗佑磨繞壘時振臂慶祝，氣勢十足。他透過局間廣報表示，「鎖定第一球直球，全力揮擊，很高興能打出好的結果，希望能幫助球隊贏球，會拚到最後一刻。」

軟銀打線隨即在1局下展開反攻，周東佑京率先敲出中外野安打上壘，隨後近藤健介掃出左外野適時二壘安打，替球隊追回1分。

徐若熙第2局全面崩盤，開局被若月健矢敲出二壘打後，再對紅林弘太郎投出四壞球，隨後又以觸身球保送渡部遼人，讓歐力士攻佔滿壘。1出局後，西川龍馬擊出游擊滾地球先送回1分，2出局後中川圭太再敲適時安打追加分數。

儘管教練團一度上場關心，徐若熙仍未能止血，面對太田椋在2好0壞情況下被轟出左外野3分砲。之後又遭森友哉擊出二壘打，並對西摩（Bob Seymour）投出四壞球，形成二出局一、二壘危機，最終軟銀決定換投，由大野接替登板。

徐若熙此戰遭到震撼教育，先發僅投1.2局，就被敲6支安打，包括2發全壘打，另有4次四壞球、1次觸身球，僅送出1次三振，失掉7分，寫下生涯最慘一役。

回顧他過去效力中職味全龍時期，最慘紀錄為2021年10月6日對戰統一獅，當時是僅投1.2局失6分。

不少人質疑投捕搭配的調整，指出他過去與原搭配捕手海野隆司表現穩定，此戰卻更換成谷川原健太，不懂教頭的想法考量。

也有球迷苦笑，「大家還在說徐若熙跟谷川原互相覺得對方長得像，結果馬上第一球就被轟了。」仍有球迷留言替他打氣，期待下次登板能盡快調整回來。