運動雲

>

徐若熙1.2局吞2轟慘失7分提前退場　生涯最慘一役遭歐力士痛擊

▲軟銀投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

▲軟銀投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

日本軟銀先發投手徐若熙徐若熙連2局挨轟，慘遭「震撼教育」，最中僅投1.2局就失掉7分、提前退場，寫下個人生涯最慘一役。目前歐力士以7比1大幅領先。

面對歐力士打線，徐若熙開局略顯不穩，就被宗佑磨轟出右中外野陽春砲，先失1分。隨後又對渡部遼人投出四壞保送，雖讓西川龍馬擊出三壘飛球取得首個出局數，但接著再保送中川圭太，形成一、二壘有人危機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

1出局後，太田椋把握機會敲出右外野適時安打，再失1分，場面形成一、三壘有人。徐若熙隨後穩住陣腳，先讓森友哉擊出左外野飛球，再三振席摩爾，成功止血結束該局。不過此局仍被敲2安、投出2次四壞球，失掉2分。

宗佑磨繞壘時振臂慶祝，氣勢十足。他透過局間廣報表示，「鎖定第一球直球，全力揮擊，很高興能打出好的結果，希望能幫助球隊贏球，會拚到最後一刻。」

軟銀打線隨即在1局下展開反攻，周東佑京率先敲出中外野安打上壘，隨後近藤健介掃出左外野適時二壘安打，替球隊追回1分。

徐若熙第2局全面崩盤，開局被若月健矢敲出二壘打後，再對紅林弘太郎投出四壞球，隨後又以觸身球保送渡部遼人，讓歐力士攻佔滿壘。1出局後，西川龍馬擊出游擊滾地球先送回1分，2出局後中川圭太再敲適時安打追加分數。

儘管教練團一度上場關心，徐若熙仍未能止血，面對太田椋在2好0壞情況下被轟出左外野3分砲。之後又遭森友哉擊出二壘打，並對西摩（Bob Seymour）投出四壞球，形成二出局一、二壘危機，最終軟銀決定換投，由大野接替登板。

徐若熙此戰遭到震撼教育，先發僅投1.2局，就被敲6支安打，包括2發全壘打，另有4次四壞球、1次觸身球，僅送出1次三振，失掉7分，寫下生涯最慘一役。

回顧他過去效力中職味全龍時期，最慘紀錄為2021年10月6日對戰統一獅，當時是僅投1.2局失6分。

不少人質疑投捕搭配的調整，指出他過去與原搭配捕手海野隆司表現穩定，此戰卻更換成谷川原健太，不懂教頭的想法考量。

也有球迷苦笑，「大家還在說徐若熙跟谷川原互相覺得對方長得像，結果馬上第一球就被轟了。」仍有球迷留言替他打氣，期待下次登板能盡快調整回來。

關鍵字： 標籤:軟銀徐若熙日職歐力士投手

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

郭嚴文因傷主動終止測試　兄弟今將正式註銷合約

郭嚴文因傷主動終止測試　兄弟今將正式註銷合約

日本奧運花滑金牌「璃來龍」宣布退役！

日本奧運花滑金牌「璃來龍」宣布退役！

徐若熙1.2局吞2轟慘失7分提前退場　生涯最慘一役遭歐力士痛擊

徐若熙1.2局吞2轟慘失7分提前退場　生涯最慘一役遭歐力士痛擊

比賽結束秒變火爆現場！紅人、巨人球員衝本壘對嗆

比賽結束秒變火爆現場！紅人、巨人球員衝本壘對嗆

王彥程5局6K無責失好投吞首敗！韓媒仍讚發揮王牌本色

王彥程5局6K無責失好投吞首敗！韓媒仍讚發揮王牌本色

大谷翔平「打者力量榜」繼續稱霸！台美混血卡洛爾也衝進前10

大谷翔平「打者力量榜」繼續稱霸！台美混血卡洛爾也衝進前10

日職驚悚一幕！奧蘇納球棒脫手砸中主審　現場急抬擔架

日職驚悚一幕！奧蘇納球棒脫手砸中主審　現場急抬擔架

重傷害！勇士戰太陽附加賽「殊死戰」　內線大將波辛基斯出賽成疑

重傷害！勇士戰太陽附加賽「殊死戰」　內線大將波辛基斯出賽成疑

NBA夢暫停！凱登布瑟宣布不選秀　下季重返杜克大學效力

NBA夢暫停！凱登布瑟宣布不選秀　下季重返杜克大學效力

鄧愷威落後1分登板！後援2局無失分好球率驚人

鄧愷威落後1分登板！後援2局無失分好球率驚人

向太曝全款買地給郭碧婷原因 「99%的男人都守不住財」

熱門新聞

郭嚴文因傷主動終止測試　兄弟今將正式註銷合約

日本奧運花滑金牌「璃來龍」宣布退役！

徐若熙1.2局吞2轟慘失7分提前退場　生涯最慘一役遭歐力士痛擊

比賽結束秒變火爆現場！紅人、巨人球員衝本壘對嗆

王彥程5局6K無責失好投吞首敗！韓媒仍讚發揮王牌本色

大谷翔平「打者力量榜」繼續稱霸！台美混血卡洛爾也衝進前10

讀者回應

﻿

熱門新聞

1郭嚴文因傷主動喊卡　兄弟今正式註銷

2日本奧運花滑金牌「璃來龍」宣布退役

3徐若熙1.2局吞2轟慘失7分生涯最慘

4賽後火爆現場！紅人、巨人衝本壘對嗆

5王彥程5局6K無責失好投吞首敗！

最新新聞

1郭天信跨季連22盜破聯盟紀錄

2游霆崴「好到沒話說」!教頭點名輪值

3球3弟危險動作未道歉　阿德巴約喊聊聊

4許基宏回一軍今先發！平野談兄弟低潮

5徐若熙1.2局吞2轟慘失7分生涯最慘

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配驚喜合體！清晨盃31比19力退青年冠軍　李洋汗灑賽場笑謝不殺之恩

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

【女神超敬業】南珉貞爆汗跳32撞！累翻動作依然到位

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

按照輝哥策略走！孔念恩當英雄　讚王勝偉代跑薑是老的辣

【反差笑翻】女孩被萌犬嚇到　整個人直接掛上柱子XD

【踢到鐵板】西裝男「霸氣過馬路」帥不到5秒！　警一指神功直接叭退

許光漢爆秘戀周子瑜首露面　揭「現身演唱會真正原因」

【忍到快內傷】新郎「台語拜別」大挑戰！　岳母一句話讓全場大爆笑

【垃圾車竟藏60人】以色列查獲偷渡　打開瞬間畫面驚人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366