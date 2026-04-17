大谷翔平「打者力量榜」繼續稱霸！台美混血卡洛爾也衝進前10

Six new names enter the Top 10 in the latest Hitter Power Rankings pic.twitter.com/horok0e3Jp — MLB (@MLB) April 16, 2026

記者王真魚／綜合報導

MLB 官網公布最新一期「打者力量排行榜」（Hitter Power Rankings），大谷翔平持續穩居榜首，太空人重砲阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）居次，洋基賈吉（Aaron Judge）排名第3。

大谷翔平開季前即高居第1，本期仍維持領先地位。前17場比賽繳出打擊率2成54、上壘率4成02、長打率5成08，並擊出5支全壘打。雖然整體手感尚未完全到位，但上壘能力依舊穩定，目前已累積48場連續上壘，為道奇隊史自1900年以來第4長紀錄。

排名第2的阿瓦瑞茲去年因傷僅出賽48場後，本季已敲出6轟、11支長打，OPS達1.175，火力維持聯盟頂尖水準，並列大聯盟最多16次保送。

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賈吉排名第3。雖然開季成績被形容為「普通」，仍繳出OPS+150的高水準，近期更是連續3場開轟，包含一發456英尺的超遠全壘打，狀態逐漸升溫。

紅雀23歲新星沃克（Jordan Walker）則強勢擠進第4名，目前以8發全壘打暫居全聯盟最多，已超越去年整季產量。他在擊球角度與長打轉換上明顯進步，帶動整體攻擊數據提升。

費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）排名第5，延續去年56轟的火力，本季已累積6轟，並完成本季首次單場雙響砲。

第6名為響尾蛇台灣混血大霧「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll），儘管春訓期間曾因右手鉤狀骨骨折影響備戰，但開季16場仍繳出2成98打擊率與5成79長打率，展現速度與長打兼具的能力。

洋基另一名打者萊斯（Ben Rice）排名第7，目前上壘率5成、長打率7成45、OPS達1.245，三項數據皆為聯盟最佳，開季表現相當亮眼。

多倫多藍鳥主砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）排名第8，雖僅擊出1轟，但打擊率3成28、上壘率4成43，整體攻擊穩定，長打火力仍具成長空間。

巴爾的摩金鶯韓德森（Gunnar Henderson）排名第9，本季前14場已敲出6轟，長打火力明顯回溫。

道奇帕赫斯（Andy Pages）則排名第10，他擺脫去年季後賽低潮，本季打擊率高達3成97，並以25支安打與20分打點暫居聯盟領先，成為球隊打線重要火力。

▲MLB 官網公布最新一期「打者實力排行榜」（Hitter Power Rankings），大谷翔平持續穩居榜首。（圖／截自X）