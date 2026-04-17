「歐力士C位帥照」被翻出　後藤光尊好害羞：是拿我開玩笑吧！





▲ 富邦悍將為後藤光尊出毛巾，昔日效力歐力士時期的年輕帥照被翻出，本人笑稱「一直被虧」。（圖／球團提供、記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將後勤團隊翻出過去總教練後藤光尊球員時期的照片，意外成為今日賽前場邊趣味話題。後藤光尊直言有看到照片，他忍不住笑說，「根本是在拿我開玩笑吧！」

這張照片是後藤光尊效力歐力士時期主題日站上C位的年輕帥照，賽前被貼在休息室的白板上。他不好意思地說，「一直被虧、一直被虧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過回頭看過去的自己，他也直言第一個感覺是「真的很年輕」，還不忘自嘲一句「很帥吧？」隨即又笑說其實有點害羞，「當初也沒有很想拍這個。」

當時後藤是歐力士隊長，曾從悍將投手教練許銘傑手中擊出全壘打，他表示，當然記得這一切。轟的畫面。對此他笑說，「記得，當然記得。」

除了老照片掀起話題，球團近期推出他的專屬毛巾周邊，也讓他感到驚喜。他表示一開始確實有些意外，但更多的是開心，「終於有自己的商品了，只是不知道有沒有這個需要？」記者笑稱或許有機會衝上銷售榜，他則連忙否認，「沒有啦、沒有啦。」

後藤進一步透露，目前還沒拿到實體商品，「還沒給家人看。但之後會寄回日本。」訪問尾聲，大家要他拿起歐力士當年那張海報拍照，他幽默補一句，「這樣會不會被歐力士拿去說侵權啊！」

▲ 後藤光尊昔日效力歐力士時期的年輕帥照被翻出，本人笑稱「一直被虧」。（圖／記者王真魚攝）