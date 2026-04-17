郭嚴文百轟近在咫尺卻喊停　葉君璋有感：我千安也差幾支而已

▲中職郭嚴文。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／天母報導

中信兄弟今（17日）註銷37歲老將郭嚴文，並非球團單方面決定，而是他因腳傷狀況未見明顯好轉，評估自身身體條件後，主動提出終止測試；對此昔日主帥葉君璋受訪時表示，郭嚴文這幾年一直都有傷在身，以他的個性來看，若自覺無法百分之百幫助球隊，選擇離開「很合理」。

郭嚴文今年轉戰中信兄弟，透過測試合約尋求延續職棒生涯機會，並被登錄為「合約所屬」球員，主要在二軍出賽調整狀態；他本季在二軍累計出賽6場、16打數敲出2支安打，打擊率1成25，尚未出現長打，仍在尋找比賽手感。

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在調整過程中，郭嚴文腳部傷勢仍未完全恢復，最終決定不勉強續戰，主動向球團提出終止測試，兄弟球團也予以尊重，並在今天正式結束合作。

對於郭嚴文的決定，葉君璋坦言，「其實他一直以來就是，感覺起來都有傷在身。」不過葉總也肯定郭嚴文的打擊能力，直言他打擊上蠻有天分的，只是球隊有球隊的考量，而郭嚴文本人這幾年其實也一直很辛苦。

葉君璋進一步提及，郭嚴文過去效力味全時期，就常常清楚知道自己的身體狀況，未必能百分之百幫助球隊，「以他的個性來講，很合理啦，他會覺得說，那我沒有辦法幫助球隊，他可能就自己覺得，那也不要造成別人困擾。」

郭嚴文目前生涯累積1296支安打、98支全壘打，距離百轟里程碑僅差2支；談到是否替他感到可惜，葉君璋淡然的說，「是啊，我千安也差幾支而已（生涯961，差39支），人生就是這樣啦。」

他也直言，全壘打並非想打就有，「搞不好有時候一轟就要一年才一轟。」對於未能叩關百轟，他認為一切只能隨緣。