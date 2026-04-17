重傷害！勇士戰太陽附加賽「殊死戰」　內線大將波辛基斯出賽成疑

▲波辛基斯因為右腳踝痠痛，明日對上太陽的附加賽殊死戰出賽成疑。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

鳳凰城太陽與金州勇士，台灣時間18日將在附加賽「殊死戰」對決，爭取西區第8種子的最後一張季後賽門票。但對於太陽來說，卻傳出兩大先發主力艾倫（Grayson Allen）、威廉斯（Mark Williams）都被列入「出賽成疑」名單，但昨日苦戰勝出的勇士方面，也傳出禁區要角「獨角獸」波辛基斯（Kristaps Porzingis）同樣因腳踝傷勢出賽成疑。

太陽與勇士目前仍在為西區第8種子的最後季後賽門票奮戰，太陽在附加賽首戰以110比114遭到波特蘭拓荒者逆轉，痛失一戰晉級機會，被迫進行附加賽最終殊死戰，至於勇士則是在昨日靠著柯瑞（Stephen Curry）大顯神威，順利以126比121撂倒洛杉磯快艇，取得與太陽進行關鍵殊死戰機會。

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即便《ESPN》給出的晉級機率僅有35.4%，但勇士的高人氣依舊讓他們成為這場附加賽殊死戰的最大焦點，身為球隊一哥的柯瑞則明白表示，「晉級最大關鍵就在『韌性』，才能找到贏球之道！」

不過勇士想要闖過這關，卻也面臨嚴峻傷兵考驗，在對上快艇附加賽砍下20分、5籃板、5助攻的內線大將「獨角獸」波辛基斯，傳出賽後行走明顯出現狀況，因為右腳踝痠痛，明日出賽成疑。

但太陽陣營同樣傷兵狀況頻傳，兩名先發主力要角艾倫、威廉斯分別因為左腿筋拉傷、左腳痠痛，同樣名列出賽成疑名單內，艾倫本賽季平均可貢獻16.5分、3籃板、3.8助攻，出色防守與外線是太陽後場不可或缺要角。至於威廉斯本季則可繳出11.7分、8籃板、是球隊內線重要屏障。

根據附加賽歷史紀錄，NBA史上從未有例行賽第7名球隊遭到淘汰無緣季後賽，太陽絕對不想成為史上首例，至於例行賽第10名球隊，則僅有1次順利挺進最終季後賽行列，勇士能否再顯奇蹟，外界都在高度關注。

▲太陽陣營也傳出後場大將艾倫同樣因腿傷，明日出賽打上問號。（圖／路透）