驚爆！公鹿「更衣室有毒」　瑞佛斯下台　美媒批內部氣氛像葬禮

▲公鹿確定炒掉總教練瑞佛斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2025-26賽季例行賽正式終結，對於擁有超級球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在陣的密爾瓦基公鹿來說，本季僅打出32勝50敗的慘澹戰績，不僅無緣季後賽，連東區附加賽都無法參與。球團今（13日）傳出正式解僱名人堂級總教練瑞佛斯（Doc Rivers）。美國媒體甚至以「聯盟中最毒的環境」，以及整個賽季團隊氣氛就像是一場葬禮，來形容公鹿團隊困境。

從開季就飽受主力傷病困擾，加上王牌球星安戴托昆波想要離隊的傳聞從未間斷，公鹿在一整季的動盪不安，加上安戴托昆波賽季尾聲受到傷病困擾，傳出球團高層希望他提前「關機」，但安戴托昆波本人並不聽從這樣安排，導致球員工會介入此事，更讓球隊整個賽季都呈現風波不斷狀況。

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根據美國媒體報導，公鹿團隊氣氛傳出降至冰點，甚至被以聯盟中最毒的環境、團隊氣氛就像是一場葬禮來形容。

瑞佛斯甚至被爆料，在球隊內部會議時，要球員「查閱他的過往執教履歷」，讓球員與教練關係極度緊繃。

這也導致今年才剛剛入選「奈史密斯籃球名人堂」，生涯累積1191勝高居史上第6位的瑞佛斯，在今日黯然下台交出公鹿兵符。

更尷尬之處在於，目前公鹿仍必須支付瑞佛斯在下個賽季高達千萬美金的高額薪水，目前球團方面傳出正與瑞佛斯商討，是否讓他轉任球隊顧問職務。