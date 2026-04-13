詹皇砍18分！湖人確定奪西區第4種子　季後賽首輪碰頭火箭

記者杜奕君／綜合報導

2025-26賽季例行賽最終日，西區豪門勁旅洛杉磯湖人主場迎戰猶他爵士，由於紫金軍團仍需要爭取最佳名次，因此目前仍處在健康狀態的王牌球星詹姆斯（LeBron James）先發披掛上陣，但他僅打16分33秒，就高效率進帳18分、4籃板、6助攻、3抄截，率領湖人以131比107大勝贏球，也確定以53勝29敗拿下西區第4種子，季後賽首輪將對決排名第5位的休士頓火箭。

由於西區例行賽排名直到賽程最後一天，都還可能出現洗牌變動，今日湖人只要贏球，且排名第3位的丹佛金塊輸球，湖人就能「超車」站上第3名席次。

因此今日湖人主場迎戰爵士，詹皇仍銜命先發出擊，首節就個人獨砍10分，幫助湖人取得雙位數領先。

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隨後湖人持續拉開領先差距，末節一度領先來到30分之多，最終在團隊6人得分達雙位數，且投籃命中率高達54.8%的優勢火力加持下，以24分之差大勝。

湖人此戰以主戰中鋒艾頓（Deandre Ayton）與八村壘各拿下22分、10籃板表現最佳，詹姆斯18分、4籃板、6助攻、3抄截，布朗尼（Bronny James）也有11分、4助攻進帳。

爵士本季則以22勝60敗，西區墊底作收希布維（Oscar Tshiebwe）拿下29分、17籃板，新秀貝利（Ace Bailey）與森薩博（Brice Sensabaugh）則各有15分進帳。

▲詹姆斯砍下18分、4籃板、6助攻、3抄截，幫助湖人拿下西區第4種子。（圖／達志影像／美聯社）