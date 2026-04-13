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正式復活！2026新北國際田徑公開賽　6月板橋熱力登場

▲▼總統賴清德出席「2024台灣國際田徑公開賽開幕典禮」。（圖／總統府提供）

▲新北國際田徑公開賽，將於6月在板橋登場。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

中華民國田徑協會為接軌世界田徑總會（World Athletics）現行積分制度，近年來全力深耕國內賽事轉型，致力於提升賽事規格，旨在讓我國頂尖選手留守主場即可爭取高額積分，進軍奧、亞運殿堂。

在運動部的鼎力支持下，國內田徑賽事水平已顯著提升。包含新北市萬金石馬拉松與台北馬拉松雙雙榮獲世界田徑總會金標籤（Gold Label）殊榮；而過往深受亞洲各國好評的國際田徑公開賽，今年亦成功轉型，由過往的邀請賽層級，正式晉升為世界田徑總會洲際巡迴賽「銀標籤（Silver Label）」B級賽事。

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為了進一步強化賽事的在地認同感，並參考世界田徑大獎賽（World Athletics Tour）以城市命名的國際慣例，本屆賽事重新申辦後正式定名為「2026新北國際田徑公開賽」

此舉除了彰顯新北市對田徑賽事的支持，更希望透過「城市冠名」結合在地特色觀光，將運動賽事打造成為新北市最閃亮的國際名片，讓各國選手在競賽之餘，深度體驗臺灣城市的熱情與魅力。


作為本屆名古屋亞運前哨站，本次賽事定於 6月6～7日 在 新北市板橋體育場 點燃戰火。國內多位指標性名將，包括：
男子100公尺： 陳玟溥
男子100/200公尺： 楊俊瀚
男子三級跳遠： 李允辰
將與來自世界各國的頂尖運動員同場較勁，力求在臺灣主場田徑迷的助威下，衝擊亞運參賽標準。
 

關鍵字： 新北國際田徑公開賽田徑

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