蟻人艾德華茲本季無緣爭年度個人獎項　灰狼主帥抱不平要解釋

▲灰狼艾德華茲向聯盟上訴遭駁回，確定無緣爭取本季年度個人獎項。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

相較於洛杉磯湖人唐西奇（Luka Doncic）、底特律活塞康寧漢（Cade Cunningham）都確定「起死回生」，在例行賽出賽數不足65場的聯盟最低限度下，仍獲得特例取得爭取年度個人獎項資格後，明尼蘇達灰狼當家球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）的申訴卻遭駁回，確定失去候選資格，對此灰狼主帥芬奇（Chris Finch）替子弟兵大抱不平，直言需要一個解釋。

由於本季例行賽最終僅出賽61場，即便平均能攻下28.8分、5籃板、3.7助攻，灰狼在替艾德華茲向聯盟提出申訴，最終仍遭駁回情況下，確定失去角逐年度個人獎項資格。

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灰狼主帥芬奇在談到艾德華茲65場出戰申訴被駁回時，表達了自己的看法，「如果能聽到一個關於為什麼艾德華茲的65場申訴被駁回的解釋，那當然會很好。」

芬奇說到，「尤其是當你看著艾德華茲一直以來的情況，他一直都在打球，也一直都願意上場。我不確定，既然先前的申訴中，有三分之二都被推翻了，那我們為什麼還要有這樣一條規則。感覺它更像是一種建議，而不是規則。」

「我再說一次！那些球員當然都非常值得，他們的傷病也都是真實存在的。這和他們無關，但艾德華茲的傷病情況同樣如此。我們從來沒有讓他輪休過，這也不是他的風格。只是感覺有點遺憾，最後只有他被排除在外了。」芬奇無奈地說道。

現年24歲的艾德華茲，連同本賽季在內，已經連續4季入選聯盟明星賽，並且過去兩季都是聯盟「年度第二隊」成員，也在年度MVP票選上，連續兩季榮獲第7名，不過本季確定無緣爭取個人獎項，獎項紀錄也確定中斷。