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對體育瘋狂！　林鴻道回溯發東京、巴黎奧運5千萬奪牌獎金

▲林鴻道、郭婞淳、王齊麟、林郁婷、林昀儒。（圖／記者杜奕君攝）

▲林鴻道打造體育強國，宣布加碼回溯補發東京奧運、巴黎奧運奪牌獎金。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

長年投入台灣體育發展的中華奧會榮譽主席林鴻道，雖已於2025年底卸下主席職務，但對打造「體育強國」的投入並未停歇。他今（13）日宣布，將自掏腰包回溯補發2020東京奧運與2024巴黎奧運的奪牌獎金，每一奪牌項目金牌加碼1000萬元、銀牌200萬元、銅牌100萬元，同時對外說明基金會自2026年起的全新贊助與獎勵規畫。

林鴻道指出，成立「宏道運動發展基金會」的核心目標，是整合社會資源，為選手與教練打造更完善的訓練環境。未來將導入運動科學與制度化支持，從基層到菁英層級全面強化培育系統，期望長期提升台灣在國際賽場上的整體競技水準。

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回顧過往，林鴻道在2016年里約奧運前，曾響應時任體育署長何卓飛號召企業支持選手，承諾私人加碼金牌每項1000萬元，並全額贊助國手搭乘商務艙，引發體壇高度關注。當時彰化銀行董事長張明道與總經理施建安也隨即跟進，分別為銀、銅牌加碼200萬與100萬元，成為一段佳話。

▲林鴻道、郭婞淳、王齊麟、林郁婷、林昀儒。（圖／記者杜奕君攝）

▲「舉重女王」郭婞淳獲頒千萬獎金，也親手獻上卡片給林鴻道。（圖／記者杜奕君攝）

近來重新檢視過去12年的體壇服務歷程，林鴻道坦言，東京與巴黎奧運賽前未公開宣布加碼，對拚戰奪牌的選手而言並不周全，因此決定回溯補發，盼能給選手一個更公平的交代。這項決定，也成為他卸任後持續支持運動員的重要行動。

展望未來，林鴻道說明，自2026年起，所有獎勵與奪牌獎金將由宏道運動發展基金會制度化執行，資源將集中於基金會長期支持的選手。雖不再涵蓋所有奧運國手，但獎勵範圍將擴及亞運、單項世錦賽等重要國際賽事，讓受扶植的菁英選手在各層級舞台奪牌，都能獲得穩定鼓勵。

▲林鴻道、郭婞淳、王齊麟、林郁婷、林昀儒。（圖／記者杜奕君攝）

▲羽球黃金男雙王齊麟也獲頒千萬台幣獎金，搭檔現任運動部長李洋則宣布將獎金全數捐出。（圖／記者杜奕君攝）

林鴻道強調，無論身處何種角色，成為台灣運動員最堅實的後盾，始終是他的人生志業。未來也將持續透過基金會深耕基層、培養年輕新秀，陪伴選手逐夢國際，期盼累積長期實力，推動台灣朝向全球前10％體育強國邁進。

▲林鴻道、郭婞淳、王齊麟、林郁婷、林昀儒。（圖／記者杜奕君攝）

▲林昀儒與鄭怡靜也獲頒奧運銅牌1百萬獎金。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 林鴻道郭婞淳王齊麟李洋林郁婷陳念琴林昀儒宏道基金會

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