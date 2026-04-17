運動雲

>

比賽結束秒變火爆現場！紅人、巨人球員衝本壘對嗆

記者王真魚／綜合報導

辛辛那提紅人16日主場迎戰舊金山巨人，巨人靠著4名投手聯手完封，以3比0拿下勝利。不過比賽結束瞬間場面卻出現火藥味，兩隊球員一度在本壘附近聚集，險些爆發衝突。

巨人在9局下領先3分推出米勒(Erik Miller )關門，兩出局二壘有人時，他以三振解決史都華特（Sal Stewart）順利收下生涯首次救援成功。未料比賽結束後，準備返回休息區的史都華特突然回頭走向投手丘，與米勒互相指著對方激烈言語交鋒，雙方情緒升溫。

捕手與主審第一時間上前試圖緩和情勢，但兩隊板凳與外野牛棚球員隨即衝進場內，本壘周邊瞬間聚集大批人員，場面一度緊張。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，此役早已有衝突導火線。2局時巨人先發投手魯普（Landen Roupp ）曾以觸身球擊中史提爾（Spencer Steer）左側腋下；8局則是紅人投手菲利普斯（Connor Phillips）回敬觸身球，擊中阿達梅斯（Willy Adames）左大腿，當下打者曾怒視投手丘，雖被主審制止，但兩隊球員一度走出板凳對峙，菲利普斯最終遭到驅逐出場。

賽後，根據大聯盟官網報導，巨人總教練維特洛（Tony Vitello）表示，「不確定是投手還是打者先開口，也不知道是不是單方面的情況，但雙方確實有言語交鋒，應該是前面幾次事件累積，才讓大家有這種反應。」

▲ 比賽結束瞬間爆發火藥味，紅人、巨人球員湧向本壘區對峙，場面一度緊張。 。（圖／截自X）

▲ 比賽結束瞬間爆發火藥味，紅人、巨人球員湧向本壘區對峙，場面一度緊張。 （圖／截自X）

關鍵字： 巨人紅人衝突觸身球MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日本奧運花滑金牌「璃來龍」宣布退役！

日本奧運花滑金牌「璃來龍」宣布退役！

王彥程5局6K無責失好投吞首敗！韓媒仍讚發揮王牌本色

王彥程5局6K無責失好投吞首敗！韓媒仍讚發揮王牌本色

大谷翔平「打者力量榜」繼續稱霸！台美混血卡洛爾也衝進前10

大谷翔平「打者力量榜」繼續稱霸！台美混血卡洛爾也衝進前10

比賽結束秒變火爆現場！紅人、巨人球員衝本壘對嗆

比賽結束秒變火爆現場！紅人、巨人球員衝本壘對嗆

來台最長一局！喬登7局優質先發奪勝　曝「避濕熱妙招」吹冷氣重整

來台最長一局！喬登7局優質先發奪勝　曝「避濕熱妙招」吹冷氣重整

火腿抹消登錄古林睿煬　林岳平點出火腿規劃：回先發調整

火腿抹消登錄古林睿煬　林岳平點出火腿規劃：回先發調整

楚奧特連4場炸裂洋基球場寫新猷！客隊第1人、系列賽5轟創歷史

楚奧特連4場炸裂洋基球場寫新猷！客隊第1人、系列賽5轟創歷史

林安可敲射牆二壘安跑回唯一1分　西武遭歐力士橫掃

林安可敲射牆二壘安跑回唯一1分　西武遭歐力士橫掃

大谷翔平對決菅野智之！曾炸雙響砲　「侍Japan內戰」18日登場

大谷翔平對決菅野智之！曾炸雙響砲　「侍Japan內戰」18日登場

楊勇緯亞錦賽摘銀進帳本季第一面獎牌　盼持續見證自己的成長

楊勇緯亞錦賽摘銀進帳本季第一面獎牌　盼持續見證自己的成長

許光漢爆秘戀周子瑜首露面　揭「現身演唱會真正原因」

熱門新聞

日本奧運花滑金牌「璃來龍」宣布退役！

王彥程5局6K無責失好投吞首敗！韓媒仍讚發揮王牌本色

大谷翔平「打者力量榜」繼續稱霸！台美混血卡洛爾也衝進前10

比賽結束秒變火爆現場！紅人、巨人球員衝本壘對嗆

來台最長一局！喬登7局優質先發奪勝　曝「避濕熱妙招」吹冷氣重整

火腿抹消登錄古林睿煬　林岳平點出火腿規劃：回先發調整

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本奧運花滑金牌「璃來龍」宣布退役

2王彥程5局6K無責失好投吞首敗！

3大谷稱霸最強打者！卡仔也衝進前10

4賽後火爆現場！紅人、巨人衝本壘對嗆

5來台最長一局！喬登7局優質先發奪勝

最新新聞

1鄧愷威後援2局無失分　好球率超驚人

2日職驚悚一幕！現場急抬擔架

3蟻人無法爭年度獎項　灰狼主帥要解釋

4洋基球迷看台爆鬥毆！貝林傑直擊傻眼

5凱登布瑟不選秀　下季重返杜克效力

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配驚喜合體！清晨盃31比19力退青年冠軍　李洋汗灑賽場笑謝不殺之恩

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

【女神超敬業】南珉貞爆汗跳32撞！累翻動作依然到位

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

按照輝哥策略走！孔念恩當英雄　讚王勝偉代跑薑是老的辣

【反差笑翻】女孩被萌犬嚇到　整個人直接掛上柱子XD

【踢到鐵板】西裝男「霸氣過馬路」帥不到5秒！　警一指神功直接叭退

許光漢爆秘戀周子瑜首露面　揭「現身演唱會真正原因」

【垃圾車竟藏60人】以色列查獲偷渡　打開瞬間畫面驚人

【22歲成大生車禍亡】父母痛失獨子心碎認屍　校方將致畢業證書
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366