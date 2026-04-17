比賽結束秒變火爆現場！紅人、巨人球員衝本壘對嗆

Benches clear after the final out in Giants vs. Reds pic.twitter.com/aRsGHXGkme — SportsCenter (@SportsCenter) April 16, 2026

記者王真魚／綜合報導

辛辛那提紅人16日主場迎戰舊金山巨人，巨人靠著4名投手聯手完封，以3比0拿下勝利。不過比賽結束瞬間場面卻出現火藥味，兩隊球員一度在本壘附近聚集，險些爆發衝突。

巨人在9局下領先3分推出米勒(Erik Miller )關門，兩出局二壘有人時，他以三振解決史都華特（Sal Stewart）順利收下生涯首次救援成功。未料比賽結束後，準備返回休息區的史都華特突然回頭走向投手丘，與米勒互相指著對方激烈言語交鋒，雙方情緒升溫。

捕手與主審第一時間上前試圖緩和情勢，但兩隊板凳與外野牛棚球員隨即衝進場內，本壘周邊瞬間聚集大批人員，場面一度緊張。

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事實上，此役早已有衝突導火線。2局時巨人先發投手魯普（Landen Roupp ）曾以觸身球擊中史提爾（Spencer Steer）左側腋下；8局則是紅人投手菲利普斯（Connor Phillips）回敬觸身球，擊中阿達梅斯（Willy Adames）左大腿，當下打者曾怒視投手丘，雖被主審制止，但兩隊球員一度走出板凳對峙，菲利普斯最終遭到驅逐出場。

賽後，根據大聯盟官網報導，巨人總教練維特洛（Tony Vitello）表示，「不確定是投手還是打者先開口，也不知道是不是單方面的情況，但雙方確實有言語交鋒，應該是前面幾次事件累積，才讓大家有這種反應。」

▲ 比賽結束瞬間爆發火藥味，紅人、巨人球員湧向本壘區對峙，場面一度緊張。 （圖／截自X）