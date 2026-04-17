▲日職驚悚一幕！奧蘇納球棒脫手砸中主審 現場急抬擔架。（圖／DAZN）



記者胡冠辰／綜合報導

NPB養樂多燕子昨日在主場迎戰橫濱DeNA，比賽進行到8局下時場上突發嚴重意外，養樂多洋砲奧蘇納（Jose Osuna）揮棒後球棒意外脫手，直接擊中主審川上拓斗頭部，川上隨即腳步不穩倒地，甚至一度失去意識。

由於現場畫面相當驚悚，工作人員第一時間抬出擔架並架起圍布，之後將他緊急送醫，根據日媒報導指出，川上疑似出現嚴重腦震盪症狀。

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這起意外發生在8局下半，當時養樂多以2比0領先，橫濱DeNA派出中川虎大登板後援；面對首名打者、身高188公分、體重105公斤的奧蘇納，中川投出一顆偏高直球，奧蘇納全力出棒後形成界外球，但因揮棒幅度過大，球棒當場脫手飛出，並直接擊中站在本壘後方的主審川上拓斗頭部側面。

從轉播畫面可見，球棒在空中翻轉多圈後飛離鏡頭，衝擊力道驚人。

川上中棒後先是本能摘下面罩，接著往後退了幾步，隨即踉蹌倒地並失去意識；突如其來的場面讓奧蘇納、捕手山本祐大以及現場觀眾全都大為震驚，球場內頓時傳出驚呼聲。

場邊工作人員隨即衝入場內處理，抬著擔架進場，同時迅速拉起圍布，避免意外畫面持續被完整播出，兩隊球員也都起身關注川上的狀況。

《中日體育》報導提及，川上拓斗之後已緊急送醫治療，原本的主審工作則改由一壘審吉本文弘接替完成。

川上拓斗此役才剛迎來個人生涯首場一軍主審執法，沒想到就遭遇這起意外事件；若連同這次事故在內，這已是日職本季第3度出現主審因傷無法繼續執法、提前退場的情況。