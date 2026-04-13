「沉默殺手」林昀儒世界盃奪銅　7月領軍T聯賽回台主場出擊

▲林昀儒（中）與搭檔鄭怡靜一同領取東京奧運桌球銅牌的1百萬台幣獎金。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

台灣桌球一哥「沉默殺手」林昀儒近期狀態火燙，繼今年3月奪下WTT新加坡大滿貫賽亞軍後，日前於澳門桌球世界盃再度斬獲男單銅牌。林昀儒13日與東京奧運搭檔鄭怡靜聯袂出席中華奧會榮譽主席林鴻道發放的奧運獎金頒贈典禮，獲頒東奧銅牌100萬元獎金。林昀儒表示，很高興能達成年初設定的目標，接下來將持續備戰，並期待7月在台灣主場的T聯賽海外開幕戰。

林昀儒在本次澳門世界盃一路過關斬將，雖於男單4強賽不敵18歲的日本新星松島輝空，但仍繼2019年後收下個人第2面世界盃銅牌。林昀儒感性表示，「時隔多年能再次站上頒獎台，雖然沒能再往前一步有點可惜，但已達到年初設定的奪牌目標。」

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談及自去年下半年起狀態明顯回升，林昀儒透露，除了更換球拍帶來良好效果外，心態的轉變更是關鍵。他坦言，現在在場上變得更加積極、勇敢，這份「強攻」的意志也反映在亮眼的成績單上。

展望未來，林昀儒的行程依舊滿檔。除了接下來的名古屋亞運，2026年世界桌球團體錦標賽也將於4月在倫敦開打。面對世錦賽的新賽制與循環賽挑戰，林昀儒保持一貫的冷靜，僅表示會「好好打」，並與隊友思考如何應對新賽制以發揮最佳實力。目前台灣男、女團皆位列世界前7，將以種子隊身分出征倫敦。

令台灣球迷期待的是，日本T聯賽（T.League）海外開幕戰將於今年7月25日在新竹縣立體育館登場。林昀儒將領軍「木下東京隊」對戰上季冠軍TT彩玉；而鄭怡靜則代表「木下神奈川」出賽。

對於即將在主場出擊，林昀儒依舊不改「省話一哥」本色，簡短有力地表示會「努力」。此外，林昀儒今日現身時，體格明顯較以往壯碩，成為媒體關注焦點。對此，他靦腆笑稱，「有一點點（變壯）吧！」展現出為了應對高強度賽事，在體能訓練上下足了功夫。