湖人唐西奇、活塞康寧漢確定能爭年度獎項　灰狼艾德華茲上訴意外遭駁回

▲湖人唐西奇確定重獲爭取年度個人獎項機會。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2025-26賽季「年度個人獎項」確定出現有力競爭者！根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，洛杉磯湖人「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）與東區底特律活塞一哥康寧漢（Cade Cunningham）確定在聯盟與球員工會達成共識後，不受到「65場」出賽最低限制，確定取得爭取年度個人獎項資格。

根據NBA勞資協議，若球員該賽季未能取得至少出賽65場的最低出賽限制，可以透過「特殊情況條款」，申請特例資格。

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以唐西奇為例，本季他例行賽出賽達到64場，因去年12月飛往海外陪伴孩子出生而缺席2場，至於康寧漢則是因為肺部塌陷（氣胸），賽季提前報銷，導致季末賽程全數報銷，最終兩人都在聯盟與球員工會直接協議放寬規定，重新獲得爭取年度獎項資格。

至於明尼蘇達灰狼「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）方面，他本季出賽場次為61場，但透過仲裁挑戰規定遭到駁回，因此確定本季無緣參與年度獎項爭奪。

另外，本賽季包括密爾瓦基公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、金州勇士柯瑞（Stephen Curry），洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）、鳳凰城太陽布克（Devin Booker）等球員，都因為出賽數不足，本季無緣爭取年度個人獎項。

至於「年度MVP」獎項兩大熱門人選聖安東尼奧馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與丹佛金塊約基奇（Nikola Jokic），都是在賽季尾聲才驚險達標。

事實上，整個賽季NBA達到出賽65場最低限度球員，甚至不到90人，也讓此規定是否需要放寬，再次成為熱議焦點。

▲底特律活塞隊狀元郎康寧漢也將在本季獲得爭取年度個人獎項資格。（圖／達志影像／美聯社）