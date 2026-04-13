霸氣！奧運金牌補頒1千萬台幣獎金　運動部長李洋喊話「全捐了」

▲李洋宣布將奧運金牌獲頒加碼1千萬台幣獎金全數捐出。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

曾與王齊麟一同在東京奧運、巴黎奧運寫下史無前例羽球雙打金牌2連霸的李洋，如今成為運動部首任部長後，13日公開宣布，將把奧運金牌獲頒的加碼1千萬台幣獎金，全數捐贈給公益團體，喊話回饋社會。

李洋發文如下：

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當選手時，曾有「奧運金牌千萬獎金」的承諾，今天林鴻道董事長決定實踐他的諾言。我的運動生涯上有國家、企業的栽培以及後勤團隊的支持，才得以成就我一次次站上頒獎台的機會。

現在我作為運動部長，我更在意的是制度與環境，因此這筆獎金，我建議林董事長直接回饋給社會更需要的地方。

以下是我建議捐贈的公益團體，希望讓更多人關注這些單位長期的付出，也謝謝林鴻道董事長，讓這份承諾最終可以用另一種更有意義的方式被實現： 財團法人罕見疾病基金會、財團法人創世社會福利基金會、伊甸社會福利基金會、中華身心障礙運動休閒服務協會、台灣星動公益運動推廣協會、肯愛社會服務協會、財團法人天使心家族社會福利基金會、台灣優質生命協會、婦女救援基金會以及月園流浪動物照護協會。

李洋發文後，Facebook不到1小時內就已經吸引近萬人按讚，不少網友都留言力挺，希望「金牌部長」加油。