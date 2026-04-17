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黃蜂「球3弟」抓腳危險動作未道歉　阿德巴約：遇到好好聊聊

記者杜奕君／綜合報導

東區附加賽夏洛特黃蜂主場交手邁阿密熱火之戰，黃蜂延長賽苦戰以127比126勝出，但此戰焦點全在黃蜂明星控衛「球3弟」博爾（LaMelo Ball）的一次爭議性犯規「拉腳踝」讓熱火主戰長人阿德巴約（Bam Adebayo）重摔。NBA聯盟對博爾的危險犯規處以3.5萬美金的罰款，賽後受訪飆粗口再追加2.5萬美金。阿德巴約則透露至今未收到博爾道歉，未來兩人見面會「好好聊」！

黃蜂與熱火在附加賽一路激戰，比賽進行至第2節時，黃蜂博爾一次切入拋設遭到封蓋，當下失去重心的他倒地時，竟用左手抓住了熱火阿德巴約的腳踝處，讓阿德巴約也重摔落地造成下背部挫傷，但當時裁判並未響哨。

這樣的爭議犯規行為，當下並未有任何罰則吹判，最終吃了悶虧的熱火也在比賽打入延長賽後，以1分惜敗，賽季就此淘汰。

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昨日當聯盟對於博爾的處分出爐時，熱火主帥史波斯卓（Erik Spoelstra）強調，「不認為博爾該被追加禁賽，他不是一名骯髒的球員，但當下那個動作確實危險，就應該在那個時刻被處理。」

至於被拉倒的阿德巴約，則對於媒體表示，至今尚未收到博爾的任何道歉，「這起事件應該被公開討論，未來某個時刻我們一定會再相遇，到時候我會好好和博爾聊聊。」

逃過當家主控被禁賽的黃蜂方面，總教練李伊（Charles Lee）則在交手下一場附加賽對手奧蘭多魔術的班機起航前表示，「聯盟給出了他們認為的公平判罰，我們很慶幸博爾下一戰還能打，我相信他絕對不是故意傷人的。」

但事實上，過去早在2024年1月時，博爾也曾在一次退防時，試圖拉扯了阿德巴約腿部，兩人過去就有嫌隙情況下，如今又在激烈的附加賽面臨如此這樣的爭議舉動，兩人未來再次碰頭，勢必又將成為話題焦點所在。

不過黃蜂如今得要先面對附加賽最終決戰考驗，將和魔術進行生死戰交手，贏球隊伍將可以東區第8種子身分晉級季後賽。

▲夏洛特黃蜂博爾（LaMelo Ball）在附加賽中導致邁阿密熱火阿德巴約（Bam Adebayo）受傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲夏洛特黃蜂博爾在附加賽中導致邁阿密熱火阿德巴約受傷。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA附加賽黃蜂博爾球3弟熱火阿德巴約魔術

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