快艇附加賽意外淘汰　美媒稱雷納德今夏將施壓升級陣容

▲快艇雷納德本季曾有單場55分表現，但快艇仍在附加賽首戰遭到淘汰。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士在附加賽首戰，順利「下剋上」擊敗洛杉磯快艇，也讓快艇王牌球星「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）的賽季黯然結束。根據主跑洛杉磯快艇的美國媒體爆料指出，雷納德很可能在今年夏天向快艇管理層施壓，期望球團能圍繞著他持續升級補強。

昨日快艇搞砸決勝期領先氣勢，最終以121比126不敵勇士，賽季正式遭到淘汰出局。本賽季球隊可說是內憂外患不斷，從賽季開打前雷納德就身陷近8.5億台幣「密約」事件，隨後又爆發「控衛之神」保羅（Chris Paul）無預警遭到釋出，加上今年2月「大鬍子」哈登（James Harden）被交易送往克里夫蘭騎士，快艇整個賽季都可說是動盪不安局面。

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最終快艇僅打出42勝40敗，位列西區第9種子，並在附加賽首戰就遭勇士擊敗，賽季就此告終。

快艇隨隊記者阿扎里（Tomer Azarly）就報導指出，雷納德可能在休賽季向球隊管理層施壓，希望陣容進行補強。

根據報導指出，雷納德目前在快艇待得十分滿意，但贏球仍是他的最優先選項，他將針對主控賈蘭德（Darius Garland）能否持續健康出賽，以及球隊是否能補進高大的側翼球員，以及具備機動性的內線長人，希望球團能進行一系列有感升級。

現年34歲的雷納德，已經處在球員生涯的最後巔峰期階段，6月底他就將屆滿35歲，本賽季例行賽他仍出賽65場，平均繳出生涯新高的27.9分外帶6.4籃板、3.6助攻、1.9抄截。