湖人詹皇第19度打季後賽史上第一　稱和兒子布朗尼聯手勝過一切

▲洛杉磯湖人詹姆斯迎接生涯第19度季後賽之旅，仍喊話最開心和兒子一同奮戰。（圖／路透）



記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人天王球星詹姆斯（LeBron James）生涯第19度闖進季後賽，追平猶他爵士傳奇雙人組馬龍（Karl Malone）與史塔克頓（John Stockton）紀錄，並列史上第一。但詹皇在受訪時卻強調，「從例行賽到季後賽，備戰狀況對我來說沒什麼變化，但能和兒子布朗尼（Bronny James）在季後賽聯手出擊，是我職業生涯最美好的事，勝過我所有取得的成就！」

紫金軍團在本賽季奪下西區例行賽第4位，直接取得晉級季後賽資格，首輪對手則將是西區第5名，擁有「死神」杜蘭特（Kevin Durant）在陣的休士頓火箭。

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即將迎接個人職業生涯第19次季後賽之旅，詹姆斯17日受訪時強調，「對我來說，從例行賽到季後賽沒有太大變化，除了自我的『專注度』更高，唯一不同之處在於，你知道自己至少要和同一支球隊打4場比賽。」

另外，詹皇也談到和兒子布朗尼將再度於季後賽聯手出擊，並直言這是自己最開心的一件事。

「能和布朗尼一起在場上奮戰，這是我職業生涯最美好的事，甚至勝過我所有取得的成就，考量到過去幾年他的處境，他能夠讓自己有機會在季後賽上場，這真的非常了不起，也是他應得的，我知道布朗尼已經準備好了！」詹姆斯如此說道。

由於湖人兩大主力球星唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）都在例行賽尾聲遭遇嚴重傷病，目前季後賽首輪是否出賽狀態仍不明，布朗尼在例行賽尾聲獲得進入輪替陣容，並且在最後6場比賽繳出場均7.2分、1籃板、1.8助攻，整體三分球命中率高達42.9％，場均出賽時間更是提升到17.2分鐘之多。

根據湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）說法，目前除了唐西奇、里夫斯之外，其餘所有球員都能在季後賽首輪第1戰正常出賽。《ESPN》更報導指出，湖人球團對於唐西奇、里夫斯在季後賽首輪的復出前景並不感到樂觀。

▲唐西奇傷勢狀況，季後賽首輪出賽恐不樂觀。（圖／路透）