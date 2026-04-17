運動雲

>

雲豹「2026豹小子夏令營」　限時早鳥價7200元20日開搶

▲雲豹「2026豹小子夏令營」，限時早鳥價7200元20日開搶。（圖／雲豹提供）

▲雲豹「2026豹小子夏令營」，限時單人早鳥價7200元20日開搶。（圖／雲豹提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹今年休賽季7月期間將舉辦深受大小朋友喜愛的「2026豹小子夏令營」，並於4月20日（一）上午10點正式開放報名，今年營隊全面升級，學員們將換上全新設計、風格更活潑可愛的專屬球衣，並由雲豹球員親自擔任教練，陪伴小小豹迷度過充實又難忘的暑期籃球時光。

本次「豹小子夏令營」依年齡分為兩梯次，國小組（9至12歲）將於7月6日至7月10日舉行，國小與國中混合組（9至15歲）則於7月13日至7月17日登場，報名期間推出限時超佛早鳥優惠，「單人早鳥價」只要7,200元，「單人雙梯價」為13,800元；5月1日（五）晚上12點起恢復原價8,800元，並同步提供「雙人團報價」15,000元方案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

報名期間另可加購350元「全新豹潮款5號小籃球」，而2025年「豹小子夏令營」舊生續報除享優惠價外，更可直接獲贈該款小籃球乙顆，回饋長期支持的學員與球迷。

回顧去年營隊成果豐碩，教練與學員皆收穫滿滿。「超吉隊長」王皓吉表示，因自身育有年齡相仿的孩子，與營隊學員互動備感親切，也特別強調基本動作的重要性，期盼營隊期間幫助孩子們打下扎實基礎。

「企鵝」呂濟而則分享，帶領學員完成訓練的過程充滿成就感，尤其能協助較害羞的孩子逐步融入團隊，看到孩子們展現自信笑容，是最珍貴的回饋，參與2025營隊回顧影片拍攝的小學員們也一致給予高度評價，認為課程專業且充滿樂趣，每天都有滿滿收穫。

▲雲豹「2026豹小子夏令營」，限時早鳥價7200元20日開搶。（圖／雲豹提供）

關鍵字： 雲豹2026豹小子夏令營台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

重傷害！勇士戰太陽附加賽「殊死戰」　內線大將波辛基斯出賽成疑

重傷害！勇士戰太陽附加賽「殊死戰」　內線大將波辛基斯出賽成疑

蟻人艾德華茲本季無緣爭年度個人獎項　灰狼主帥抱不平要解釋

蟻人艾德華茲本季無緣爭年度個人獎項　灰狼主帥抱不平要解釋

NBA夢暫停！凱登布瑟宣布不選秀　下季重返杜克大學效力

NBA夢暫停！凱登布瑟宣布不選秀　下季重返杜克大學效力

湖人唐西奇、活塞康寧漢確定能爭年度獎項　灰狼艾德華茲上訴意外遭駁回

湖人唐西奇、活塞康寧漢確定能爭年度獎項　灰狼艾德華茲上訴意外遭駁回

林郁婷重返國際賽坦言遇亂流　睽違19個月強勢奪銅

林郁婷重返國際賽坦言遇亂流　睽違19個月強勢奪銅

「沉默殺手」林昀儒世界盃奪銅　7月領軍T聯賽回台主場出擊

「沉默殺手」林昀儒世界盃奪銅　7月領軍T聯賽回台主場出擊

詹皇砍18分！湖人確定奪西區第4種子　季後賽首輪碰頭火箭

詹皇砍18分！湖人確定奪西區第4種子　季後賽首輪碰頭火箭

驚爆！公鹿「更衣室有毒」　瑞佛斯下台　美媒批內部氣氛像葬禮

驚爆！公鹿「更衣室有毒」　瑞佛斯下台　美媒批內部氣氛像葬禮

正式復活！2026新北國際田徑公開賽　6月板橋熱力登場

正式復活！2026新北國際田徑公開賽　6月板橋熱力登場

郭婞淳回溯獲頒1千萬台幣奧運金牌獎金　全力備戰本屆名古屋亞運

郭婞淳回溯獲頒1千萬台幣奧運金牌獎金　全力備戰本屆名古屋亞運

一見面又開始鬧！ 劉在錫虧李光洙「愛炒作」

熱門新聞

日本奧運花滑金牌「璃來龍」宣布退役！

比賽結束秒變火爆現場！紅人、巨人球員衝本壘對嗆

王彥程5局6K無責失好投吞首敗！韓媒仍讚發揮王牌本色

大谷翔平「打者力量榜」繼續稱霸！台美混血卡洛爾也衝進前10

日職驚悚一幕！奧蘇納球棒脫手砸中主審　現場急抬擔架

鄧愷威落後1分登板！後援2局無失分好球率驚人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本奧運花滑金牌「璃來龍」宣布退役

2賽後火爆現場！紅人、巨人衝本壘對嗆

3王彥程5局6K無責失好投吞首敗！

4大谷稱霸最強打者！卡仔也衝進前10

5日職驚悚一幕！現場急抬擔架

最新新聞

1郭嚴文因傷主動喊卡　兄弟今正式註銷

2勇士嘴綠賽前狂吐　仍守死雷納德

3北捷車廂驚傳公然打小孩　9歲男童遭陌生女巴頭彈耳

4獅迷安心了！陳傑憲癒合進度佳

5詹皇第19度打季後賽　最愛和兒子聯手

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配驚喜合體！清晨盃31比19力退青年冠軍　李洋汗灑賽場笑謝不殺之恩

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

【女神超敬業】南珉貞爆汗跳32撞！累翻動作依然到位

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

按照輝哥策略走！孔念恩當英雄　讚王勝偉代跑薑是老的辣

【反差笑翻】女孩被萌犬嚇到　整個人直接掛上柱子XD

【踢到鐵板】西裝男「霸氣過馬路」帥不到5秒！　警一指神功直接叭退

許光漢爆秘戀周子瑜首露面　揭「現身演唱會真正原因」

【忍到快內傷】新郎「台語拜別」大挑戰！　岳母一句話讓全場大爆笑

【垃圾車竟藏60人】以色列查獲偷渡　打開瞬間畫面驚人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366