勇士嘴綠被爆料戰快艇前「狂吐」　照樣守死雷納德

▲勇士防守悍將格林即便賽前狂嘔吐，仍奮勇死守快艇王牌球星雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士在附加賽首戰，順利「下剋上」擊敗洛杉磯快艇，除了球隊一哥「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）領軍飆分成為關鍵外，陣中防守中樞「嘴綠」格林（Draymond Green）在決勝期連續成功防堵快艇頭號球星雷納德（Kawhi Leonard），更是至關重要。根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，格林昨天其實處在嘔吐與身體不適狀況下，仍奮力展現價值為球隊守住關鍵勝果。

身為西區第10種子的勇士，在附加賽首戰就面臨無退路的生死戰局面，在對上第9種子快艇之戰，最後關頭靠著柯瑞連續三分球攻勢，以及防守端格林成功嚴防快艇得分之鑰雷納德，最終勇士順利5分勝出，獲得明天和鳳凰城太陽交手，爭取西區最後季後賽門票機會。

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根據知名記者查拉尼亞在《NBA Today》節目中爆料，格林其實昨日關鍵一戰賽前，是處於身體嚴重不適，甚至出現嘔吐相關狀況。查拉尼亞說道，「根據球隊消息來源，格林其實病得不輕，他在賽前不停地嘔吐，身體極度不適。」

當時格林除了嘔吐症狀，還伴隨嚴重咳嗽，勇士球團為了慎重起見，還為他安排了胸部X光檢查，但格林仍堅持帶傷上陣，甚至在最後關鍵時刻明顯出現腿部不適，仍成功防下雷納德兩次追分進攻。

雖然帳面數據僅有7分、6籃板、9助攻、4抄截，但格林在末節僅讓雷納德獲得兩次出手機會拿下2分，關鍵時刻連續兩度抄截得手，更幫助灣區大軍走向最終勝利。