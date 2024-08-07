奧運桌球女團陳思羽單打苦戰勝　8強碰中國全力以赴

▲巴黎奧運桌球陳思羽 。（圖／中華奧會提供）

文／中央社

巴黎奧運桌球女團鄭怡靜、陳思羽、簡彤娟今天以3比0擊敗澳洲組合、晉級8強，陳思羽第3點苦戰5局拿下，她表示雙方節奏不太一樣，有適時調整戰術收成效。下一戰強碰中國、全力以赴。

桌球女子團體賽16強台灣隊鄭怡靜、陳思羽、簡彤娟今天與澳洲組合交手，第1點陳思羽、簡彤娟搭配迎戰布隆萊（Michelle Bromley）、塔柏爾（Melissa Tapper），台灣組合以11比4、11比3、11比7輕鬆過關搶下第1點。

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第2點單打鄭怡靜迎戰池旼亨（Jee Minhyung，音譯），鄭怡靜以11比5、11比7、11比4搶下，但陳思羽第3點打得比較辛苦，對上塔柏爾前4局以6比11、11比5、9比11、11比9打平，決勝第5局以11比6搶勝。

▲巴黎奧運桌球陳思羽 與簡彤娟 。（圖／中華奧會提供）

陳思羽表示，沒印象有打過塔柏爾，一開始準備的戰術被對方適應，一直想加快節奏，但對手打回來比較慢，所以腳會停下來、沒辦法移動這麼快，反而造成無謂失誤，教練鄭佳奇和鄭怡靜適時提醒調整戰術，不用一直勉強加快節奏，決勝第5局好很多，有找到節奏、落點掌握也不錯。

鄭怡靜談起自己的表現表示，先前單打已經有適應場地和場上的感覺，今天就是做正常的準備、沒有什麼特別的

至於下一場要對上大會頭號種子中國，鄭怡靜說：「一分一分打，只能拚起來、氣勢打起來，這就是團體賽。」

陳思羽也提到，今天對手有不少幸運球，但比賽就是這樣，大家會一直鼓勵彼此，這是今天做得不錯的地方。

▲巴黎奧運桌球鄭怡靜。（圖／中華奧會提供）