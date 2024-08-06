快訊／陳思羽3比2成功關門　中華女團連拿3點晉級8強

▲中華桌球女團陳思羽、簡彤娟。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

隨著男女單、混雙都止步8強，中華桌球代表隊本屆巴黎奧運奪牌希望，只能寄託在男、女團上，由一姐鄭怡靜領軍的女團，今(6)日在16強賽登場，面對實力有段落差的澳洲，第1點雙打陳思羽、簡彤娟以及第2點鄭怡靜都是直落3勝出，第3點陳思羽再次上陣，3比2有驚無險成功關門，中華女團連拿3點晉級8強。

第1點雙打由第4度叩關奧運的陳思羽搭配22歲小將簡彤娟，面對布羅姆利(Michelle Bromley)與泰普(Melissa Tapper)，儘管簡彤娟開賽前看起來略顯緊張，但在學姊陳思羽帶領下，兩人打出強勢表現，以11比4、11比3、11比7，直落3輕鬆搶下第1點。

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▲台灣桌球一姐鄭怡靜。（圖／路透）

第2點輪到一姐鄭怡靜上陣，對上37歲韓裔女將池旼亨(Minhyung Jee)，鄭怡靜強壓對手，展現雙方實力的差距，整場都沒落後過，以11比5、11比7、11比4毫無懸念替中華女團拿下第2點，率先聽牌。

第3點單打陳思羽再次登場對上泰普，她首局還未進入狀況，意外陷入2比9落後，儘管局末連續化解對手多個局點，無奈上半局挖的坑太大，仍以6比11讓出第1局。

進入第2局，陳思羽重新調整狀態，以3比0開局，逐漸拉開分差，10比5得到5個局點，以11比5將總局數扳成1比1。

▲陳思羽。（圖／達志影像／美聯社）

來到第3局，陳思羽開局1比4落後，好在很快追回分差，扳成了7比7，可惜局末被對手以10比8逼出2個局點，陳思羽沒能化解危機，以9比11讓出，總局數1比2落後。

關鍵第4局，雙方形成拉鋸，一路激戰到9比9，還好陳思羽頂住壓力，以10比9逼出局點，11比9將總局數扳成2比2。

決勝第5局，陳思羽越打越穩，拉出8比3猛攻，以11比6終結比賽，有驚無險以總局數3比2替中華女團搶下第3點關門。