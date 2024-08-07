陳念琴奧運奪銅不退役　預吿「無情戰隊」出征2028奧運

▲「拳擊女王」陳念琴預告還要力拚2028年洛杉磯奧運。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／巴黎報導

台灣「拳擊女王」陳念琴在本屆巴黎奧運勇奪拳擊女子66公斤級銅牌殊榮。現年27歲的陳念琴3度叩關奧運舞台終於奪牌，下一步動向引發外界關注。對此陳念琴強調，「我希望陪著吳詩儀(本屆巴黎奧運拳擊60公斤級銅牌)一起前進2028年洛杉磯奧運，帶著還沒拿到金牌的不甘心，一步一步繼續走下去！」

有「無情(吳琴)戰隊」稱號的吳詩儀、陳念琴，在本屆巴黎奧運拳擊賽場雙雙摘下銅牌殊榮，也寫下個人拳擊生涯重要里程碑，兩人的好交情在場內外互相提攜，也成為本屆中華拳擊代表隊的榮耀驕傲。

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談到和吳詩儀的「無情戰隊」組合，陳念琴笑說，「這個名稱我是我在去年亞運時想到，吳詩儀比較內向容易鑽牛角尖的人，而我則是很有氣勢，想要帶著她自信果斷去完賽。詩儀這次比賽也有被我感染，從亞運到現在看到她成長、進步好多，這次拿下銅牌真的要給她一個大大的擁抱。」

「接下來的2028年洛杉磯奧運，我希望能陪著詩儀朝下屆奧運前進，帶著沒拿到金牌的不甘心，一步一步繼續走下去。也要感謝體育署以及國訓中心，還有黃金計畫，奧會林鴻道主席以及理事長，感謝大家的支持，才能有這麼好的資源，沒有這些我們只能單打獨鬥，謝謝大家讓中華隊這麼堅強。」陳念琴如此說道。

▲「拳擊美少女」吳詩儀和陳念琴組成無情戰隊。（圖／路透）