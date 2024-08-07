運動雲

>

陳念琴奧運奪銅不退役　預吿「無情戰隊」出征2028奧運

▲▼「拳擊女王」陳念琴在女子拳擊66公斤級賽事以5比0強勢過關，挺進8強。（圖／達志影像／美聯社）

▲「拳擊女王」陳念琴預告還要力拚2028年洛杉磯奧運。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／巴黎報導

台灣「拳擊女王」陳念琴在本屆巴黎奧運勇奪拳擊女子66公斤級銅牌殊榮。現年27歲的陳念琴3度叩關奧運舞台終於奪牌，下一步動向引發外界關注。對此陳念琴強調，「我希望陪著吳詩儀(本屆巴黎奧運拳擊60公斤級銅牌)一起前進2028年洛杉磯奧運，帶著還沒拿到金牌的不甘心，一步一步繼續走下去！」

有「無情(吳琴)戰隊」稱號的吳詩儀、陳念琴，在本屆巴黎奧運拳擊賽場雙雙摘下銅牌殊榮，也寫下個人拳擊生涯重要里程碑，兩人的好交情在場內外互相提攜，也成為本屆中華拳擊代表隊的榮耀驕傲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到和吳詩儀的「無情戰隊」組合，陳念琴笑說，「這個名稱我是我在去年亞運時想到，吳詩儀比較內向容易鑽牛角尖的人，而我則是很有氣勢，想要帶著她自信果斷去完賽。詩儀這次比賽也有被我感染，從亞運到現在看到她成長、進步好多，這次拿下銅牌真的要給她一個大大的擁抱。」

「接下來的2028年洛杉磯奧運，我希望能陪著詩儀朝下屆奧運前進，帶著沒拿到金牌的不甘心，一步一步繼續走下去。也要感謝體育署以及國訓中心，還有黃金計畫，奧會林鴻道主席以及理事長，感謝大家的支持，才能有這麼好的資源，沒有這些我們只能單打獨鬥，謝謝大家讓中華隊這麼堅強。」陳念琴如此說道。

▲▼「拳擊美少女」吳詩儀收穫一枚銅牌，也是台灣本屆第2面獎牌。（圖／路透）

▲「拳擊美少女」吳詩儀和陳念琴組成無情戰隊。（圖／路透）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字： 2024巴黎奧運2024奧運2024奧運拳擊陳念琴2024奧運台灣之光

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

法網紅土聖地「打拳擊」　陳念琴初體驗直呼超新奇

法網紅土聖地「打拳擊」　陳念琴初體驗直呼超新奇

半夜「睡覺時間」登場打奧運　陳念琴賽後高喊史上最晚的比賽

半夜「睡覺時間」登場打奧運　陳念琴賽後高喊史上最晚的比賽

羅嘉翎出奇招準備新動作　奧運完賽最想吃火鍋

羅嘉翎出奇招準備新動作　奧運完賽最想吃火鍋

巴黎奧運中華跆拳道唯一希望　羅嘉翎明過磅一次定生死

巴黎奧運中華跆拳道唯一希望　羅嘉翎明過磅一次定生死

巴黎奧運舉重3女將備戰狀態佳　林敬能喊話改寫榮譽榜佳績

巴黎奧運舉重3女將備戰狀態佳　林敬能喊話改寫榮譽榜佳績

巴黎奧運舉重拚奪牌　林敬能：方莞靈、陳玟卉是奇兵

巴黎奧運舉重拚奪牌　林敬能：方莞靈、陳玟卉是奇兵

「舉重女神」郭婞淳巴黎奧運拚衛冕　林敬能喊話：不會空手而歸

「舉重女神」郭婞淳巴黎奧運拚衛冕　林敬能喊話：不會空手而歸

逼出「亞洲貓王」唐嘉鴻眼淚　恩師翁士航暖心照料成就榮耀

逼出「亞洲貓王」唐嘉鴻眼淚　恩師翁士航暖心照料成就榮耀

快訊／要當世界貓王　唐嘉鴻下一步挑戰「貓跳轉體900°」美技

快訊／要當世界貓王　唐嘉鴻下一步挑戰「貓跳轉體900°」美技

30秒整理心情再上槓！唐嘉鴻不放棄精神摘銅　想到團隊太辛苦落淚

30秒整理心情再上槓！唐嘉鴻不放棄精神摘銅　想到團隊太辛苦落淚

特大顆火烤鹽味腰果 無人工添加 共帶回24包

熱門新聞

快訊／全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、隊友陳芋汐

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！奪金現場「下起娃娃雨」

快訊／王齊麟一見女友陳詩媛先擁抱牽手　放閃網友：真的太甜了

沒能幫助「師父」莊智淵奪下奧運第一面牌　高承睿自責哽咽

巴黎奧運中華跆拳道唯一希望　羅嘉翎明過磅一次定生死

快訊／「桌球教父」莊智淵不敵張本智和　中華男團1比3無緣4強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、陳芋汐

2全紅嬋第一跳再現全裁判10分！現場下娃娃雨

3超閃！王齊麟一見女友陳詩媛先牽手

4沒能幫師父奪牌　高承睿自責哽咽

5奧運跆拳道希望　羅嘉翎明過磅定生死

最新新聞

117歲全紅嬋打破伏明霞紀錄　成中國最年輕三金王

2李洋想參選羽協理事長：幫助更多選手

3全紅嬋奪金自評50分：我不是天才少女

4奧運菜鳥「咖哩大神」避談低迷狀況

5陳念琴不退役　預告力拚2028奧運

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

東森盃兩岸青少年「以球會友」　台東紅葉國小：佩服陸球員意志力

IBA仍沒拿出林郁婷檢測結果　稱台灣拳協「要他們別講太細」

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

全紅嬋比賽前一天還在買烏龜盲盒

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366