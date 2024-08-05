快訊／要當世界貓王　唐嘉鴻下一步挑戰「貓跳轉體900°」美技

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻下一步將挑戰貓跳轉體900°美技 。（圖／路透）

記者杜奕君／巴黎報導

中華隊體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻，在本屆巴黎奧運體項目操單槓決賽，順利拿下並列銅牌殊榮。賽後唐嘉鴻在頒獎台上流淚釋放壓力，也感謝所屬團隊的一切努力。不過教練翁士航則喊話表示，「下一步要讓唐嘉鴻變成『世界的貓王』，接下來要發表貓跳轉體900°，這個聽起來是不可能，但我們希望能在2025年達成。」

唐嘉鴻在本屆奧運奮力出擊奪下銅牌殊榮，賽後在頒獎台上流下感動淚水，賽後他解釋，「有一種終於可以休息了的感覺，我們團隊、老師大家都太辛苦了，我覺得還有當然有進步的空間，才會有努力的動力。我覺得(淚水)就是一個釋放，那也是很感謝，感謝團隊跟老師對我的付出。」

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教練翁士航則透露，「在我心中，唐嘉鴻已經是這次的金牌，我預計會讓他休息1、2周，接著我們就會發表貓跳轉體900°動作，這個聽起來是不可能，但我們希望在2025年達成。」

翁士航進一步解釋道，「目前這一套動作，我們從2022年亞錦賽就開始嘗試，當時一上場就先失敗兩次，也不被外界看好，但唐嘉鴻還是撐過來了。我們接下來就要開始打磨這個動作。在2020年，我說唐嘉鴻是世界貓王，當時沒有人相信，現在終於可以相信他是世界貓王了，這點應該不用質疑。」

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻摔倒了再度振作，勇奪巴黎奧運單槓銅牌 。（圖／路透）