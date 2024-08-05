美國3X3男籃奧運空前重挫！　一哥「寂寞大神」重傷、預賽慘遭淘汰

▲美國3X3男籃巴黎奧運重挫，預賽就慘遭淘汰。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／巴黎報導

本屆巴黎奧運美國男籃在小組賽以秋風掃落葉之姿，直闖8強行列，將朝冠軍金牌5連霸之路邁進。但美國3X3籃球男籃隊，在本屆五環殿堂卻是遭遇空前挫敗。在球隊一哥「寂寞大神」弗雷戴特(Jimmer Fredette)遭遇重傷，將至少休養6個月情況下，美國在對上荷蘭之戰以6比21慘敗，確定預賽就慘遭淘汰。

此次美國3X3男籃由前NBA球員，也在中國CBA聯賽打滾多年白人神射手「寂寞大神」弗雷戴特領軍，搭配貝瑞(Canyon Barry)、崔維斯(Dylan Travis)以及麥達克斯(Kareem Maddox)出擊，但預賽7戰僅拿2勝，確定提前淘汰，無緣晉級下一輪賽事。

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美國3X3男籃此次遭受重挫主因，自然就是球隊一哥弗雷戴特遭遇嚴重傷勢，他在預賽第2戰對上波蘭時，撕裂兩條腿部韌帶，也導致後續賽事無法出賽，根據他在個人社群透露，傷勢嚴重到需要大約6個月才能完全康復。

在弗雷戴特倒下後，美國3X3男籃被迫每場僅能以3人應戰，在關鍵對上荷蘭之戰以6比21慘敗後，球隊最終在預賽僅拿2勝5敗，排名所有隊伍第7位，也無緣晉級下一輪賽事，就此黯然淘汰。

弗雷戴特在個人社群發文表示，「自己和隊友們花了兩年時間，才能夠踏上奧運舞台，也讓美國從無名隊伍，成為3X3籃球世界排名首位勁旅。在受傷那天，自己的個人世界積分排名也一度站上第1名，但傷勢讓一切都變了調。」

在美國3X3男籃遭遇重挫下，本屆巴黎奧運3X3男籃4強名單也正式出爐，地主法國以及立陶宛在附加賽分別擊敗了塞爾維亞、波蘭，加上預賽第1，7戰全勝的拉脫維亞，以及排名第2位的荷蘭，將進行本屆4強爭霸，拉脫維亞將對上法國，立陶宛遭遇荷蘭。

▲美國3X3男籃一哥弗雷戴特，在巴黎奧運重傷需要6個月才能康復。（圖／達志影像／美聯社）