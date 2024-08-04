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將在法網主場打奧運拳擊4強賽　陳念琴親曝感想

▲▼「抗癌女拳王」陳念琴3度叩關奧運終於贏得獎牌 。（圖／路透）

▲「抗癌女拳王」陳念琴3度叩關奧運終於贏得獎牌 。（圖／路透）

記者杜奕君／巴黎報導

台灣「拳擊女王」陳念琴強勢挺進巴黎奧運拳擊女子66公斤級4強，談到4強戰將交手中國選手楊柳，且將在法網主球場「羅蘭加洛斯球場」(Stade de Roland Garros)出賽，陳念琴強調，「已經和楊柳交手很多次，我要的不只是銅牌。至於在哪裡比賽，我認為重要的就是平安出賽，能保障選手安全最重要。」

3日於巴黎奧運拳擊女子66公斤級8強賽，交手來自烏茲別克的哈米多娃(Navbakhor Khamidova)，陳念琴最終以5比0強勢奪勝挺進4強，也確定為中華隊至少再有1面銅牌進帳，單屆確定兩面獎牌入袋，也寫下中華拳擊代表隊在奧運最佳成績。

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陳念琴賽後表示，「每一場都會有更大挑戰，我就是慢慢去發揮穩定自己既戰術，每個選手站上這舞台都想為國家爭光，去完成比賽是很享受的事。

談到4強戰將交手來自中國的楊柳，陳念琴則說，「已經交手過很多次，她肯定有她的技術，我也有我的技術，我們就是保留帶到擂台上去完成。」

至於4強戰比賽場地將從巴黎北方體育館移往法國網球公開賽主場「羅蘭加洛斯球場」進行，陳念琴笑說，「我只希望我們可以平安出賽，周遭安全是最重要的，能保障選手安全最重要。」

▲▼「抗癌女拳王」陳念琴3度叩關奧運終於贏得獎牌 。（圖／路透）

▲陳念琴本屆巴黎奧運保底將有銅牌進帳 。（圖／路透）

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