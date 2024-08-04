快訊／吳詩儀自曝在擂台上變「E人」　談被陳念琴扶持超暖心

▲吳詩儀在拳擊女子60公斤級4強賽中，眼神堅毅。面對強勁的對手，奮戰到最後一刻，奪得銅牌。（圖／路透）

記者杜奕君／巴黎報導

台灣「拳擊美少女」吳詩儀3日為中華隊在巴黎奧運進帳第2面銅牌，賽後吳詩儀表示，「自己上了擂台就不小心變成E人，覺得要振奮團隊還把手直接舉起來。」另外，和陳念琴組成「無情(吳琴)戰隊」，吳詩儀也表示，「我們算是互相扶持，但應該是她扶持我多一點，會一直說我們就是可以，讓我不再沒有自信！」

現年26歲的吳詩儀，今日在巴黎奧運拳擊女子60公斤級勇奪銅牌，也是本屆巴黎奧運中華代表團至今第2面銅牌。

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吳詩儀表示，「這次特別有感觸，也有感受到台灣民眾、以及對我家裡麵店的加油跟歡呼，心裡很感動，在舞台上不小心變『E人』那種，後來有被第一回合休息時嚇到，因為我直接把手舉起來，但真的很想贏！」

另外，談到和另一位中華拳擊女將陳念琴組成的「無情(吳琴)戰隊」，吳詩儀也相當感謝陳念琴一路的扶持與力挺，「我們算是互相扶持，但應該是念琴扶持我多一點，因為我對自己有點沒自信，但念琴會說我們可以，不管怎樣，我們就是可以，一直把我拉上來，真的是很溫暖也很感動，大家一起往前衝的感覺。」

吳詩儀笑說，「無情(吳琴)戰隊這個組合我很喜歡，一開始教練還覺得聽起來有點太冷血之類，無情好像跟我們沒有到很搭，教練本來比較喜歡『情誼』(琴儀)戰隊。拿到銅牌後，我一定會繼續拚，拳擊讓我很享受，我想繼續練下去。」

▲吳詩儀替中華隊在拳擊項目進帳銅牌殊榮。（圖／中華奧會提供）