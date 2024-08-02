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張博雅飆出奧運短跑代表作　盼下屆以主項跨欄登五環殿堂

▲中華隊「跨欄美少女」張博雅，此次在巴黎奧運100公尺跑出11秒88。（圖／中華奧會提供）

▲中華隊「跨欄美少女」張博雅，此次在巴黎奧運100公尺跑出11秒88。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／巴黎報導

中華隊田徑「跨欄美少女」張博雅，2日在巴黎奧運100公尺預賽跑出11秒88，雖然無緣晉級，但成為中華隊自1996年的「風速女王」王惠珍之後，史上第2位在奧運殿堂跑進12秒內的台灣女子短跑好手。張博雅表示，「儘管成績有落差，但真的要踏上國際舞台，才會發現自己跟對手的不同，不用自卑，而是持續學習，希望下屆奧運能以自己的主項參賽。」

相隔24年，台灣終於又有女子短跑選手站上奧運100公尺殿堂，以跨欄為主項的張博雅，此次雖然無法參與100公尺跨欄，但以外卡資格參賽，順利挺進預賽，也成為2000年雪梨奧運的陳婌娟後，又一位闖入奧運100公尺預賽的台灣好手。

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▼中華隊「跨欄美少女」張博雅。（圖／路透）

▲▼中華隊「跨欄美少女」張博雅。（圖／路透）

張博雅預賽跑出11秒88，寫下個人賽季最佳紀錄，分組則排在第9位，在72位選手中，總排名62名順利完賽。張博雅在抵達巴黎後，因為練習太心急，導致左腳肌肉緊繃，因此預賽後段不太敢出力，怕造成拉傷狀況。

張博雅說，「如果後段有跟上去，有機會突破個人最佳的11秒70紀錄！」但11秒88仍是自1996年王惠珍的11秒70，中華隊女將在奧運女子100公尺的最佳成績。

首度站上五環殿堂，張博雅認為，「雖然成績和世界好手有落差，但我們真的要踏上國際賽舞台，才能發現自己和大家的不一樣，到底跟她們差別在哪，不需要感到自卑，因為這些就是我要學習的地方，也希望下一屆奧運，我能以自己的主項跑進去，也繼續用這種心態，備戰明年世大運及兩年後的亞運。」

▲中華隊「跨欄美少女」張博雅，此次在巴黎奧運100公尺跑出11秒88。（圖／中華奧會提供）

▲張博雅希望未來能以自己的跨欄主項登上奧運舞台。（圖／中華奧會提供）

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