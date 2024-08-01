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奧運賽場帶動全場球迷鼓譟　謝淑薇：希望台灣球迷可以更激動加油

▲巴黎奧運網球中華女雙謝淑薇、曹家宜。（圖／中華奧會提供）

▲巴黎奧運網球中華女雙謝淑薇、曹家宜8強止步無緣4強。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／巴黎報導

台灣網球天后謝淑薇，1日在巴黎奧運女雙8強戰，與曹家宜攜手出擊惜敗，無緣取得本屆4強門票，但此戰現場仍有不少台灣球迷，到場力挺這位寶島「百搭天后」。謝淑薇透露，「比賽途中一度有小孩在哭，我就順勢帶動觀眾改變一下節奏，也希望球迷來幫我們加油要更『激動一點』我們是可以承受得起的。」

謝淑薇與曹家宜在女雙8強戰交手捷克黑馬穆霍娃(Karolina Muchova)、諾斯科娃(Linda Noskova)，最終中華女雙組合以6比1、4比6、12比14惜敗，無緣前進本屆4強。

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賽後謝淑薇也直言，「比賽有盡力就好，我的目標就是拿下奧運獎牌，因此在8強或是4強輸球沒有太大差別。」

此戰比賽過程中，謝淑薇在第3盤關鍵激戰時刻，一度作勢鼓動觀眾，希望大家大聲呼喊應援，賽後她也親自解釋此舉動之意義。

「當下是因為有小孩子在場邊哭啦！有時候遇到這樣的狀況會改變節奏，我以前在關鍵分如果有些聲音會改變節奏，當場外有聲音的時候，節奏如果被打亂，可能就需要另外一個節奏來把它平衡一下，這多少會有些幫助，當下小孩子哭到他媽媽都趕快衝出去把他帶走。」謝淑薇如此說道。

最後謝淑薇也表示，「對我來說，參加法網和奧運的感覺是差不多，當然為國家隊出賽，觀眾一定比較多，今天我也聽到有台灣球迷在為我們加油，我希望大家下次現場加油可以更激動一些，我是可以承受得起的。」

▲巴黎奧運網球中華女雙謝淑薇、曹家宜。（圖／中華奧會提供）

▲謝淑薇喊話希望台灣球迷未來在國際賽能為中華隊選手更激動應援。（圖／中華奧會提供）

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