快訊／台灣球迷現場力挺！　王齊麟拚進金牌戰高喊「醒過來了」

▲大量台灣球迷到奧運現場替麟洋配加油，王齊麟高喊「醒過來了」。（圖／路透）

記者杜奕君／巴黎報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」，2日在巴黎奧運男雙4強戰上演逆轉，以2比1擊敗丹麥組合，順利挺進本屆男雙金牌戰，有機會連續兩屆朝金牌目標邁進。此戰羽球場館拉夏貝爾體育館湧入大量台灣球迷，替麟洋配加油打氣聲浪不斷，王齊麟賽後就笑說，「原本自己打得很低迷，球迷的聲音真的支持我，讓我在最後關頭醒過來！」

王齊麟、李洋在本屆巴黎奧運勢如破竹，連同小組賽在內強勢奪下6連勝，順利挺進4日的羽球男雙金牌戰，將和中國組合爭奪最後金牌殊榮。此戰現場湧入大量台灣球迷，替麟洋配加油打氣聲量不絕於耳，團結的力量也陪伴台灣黃金男雙順利勇闖本屆金牌戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後李洋就幽默表示，「這邊是法國，卻能得到比歐洲選手更大的加油聲，在第1局輸的情況下可以有更多的加油聲音，讓我們去挑戰每一顆球，包含IN跟OUT的挑戰，很明顯的是我們這邊大聲多了。」

王齊麟則說，「球迷的聲音真的是支持我，因為我其實自己氣勢一度打得非常低迷，在第2局體能和精神力都下降 但球迷的聲音，讓我想說一定要咬住，李洋也一直在旁邊鼓勵我，今天就是有這些加油聲，讓我在最後可以醒過來。」

▲麟洋配風光挺進本屆巴黎奧運羽球男雙金牌戰，兩人也喊話要為台灣再拿一面金牌。（圖／路透）