就缺奧運獎牌！　謝淑薇無緣4強喊話：希望曹家宜幫台灣圓夢

▲謝淑薇未能奪下生涯首面奧運獎牌，希望未來台灣年輕好手能替她圓夢。（圖／路透）

記者杜奕君／巴黎報導

寶島網球天后謝淑薇，台灣時間1日與曹家宜在巴黎奧運女雙8強賽飲恨輸球，最終無緣改寫台灣奧運網球女雙最佳紀錄前進本屆4強。謝淑薇賽後直言，「8強或是4強輸掉，對我來說都一樣，因為我來就是要拿牌，我就缺一面奧運獎牌，希望可能我下一屆也不會在了，之後靠妹妹(曹家宜)把這面牌替台灣拿回來！」

謝淑薇與曹家宜1日在對上捷克黑馬穆霍娃(Karolina Muchova)、諾斯科娃(Linda Noskova)之戰，苦戰3盤後飲恨吞敗，最終無緣改寫台灣網球史紀錄，前進女雙4強。

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賽後謝淑薇強調，「盡力就夠了，比賽就是這樣子，不是今天打得特別好或是特別差，就一定會贏或輸。我的目標是拿牌，不是改寫最佳成績，8或4輸掉對我來說沒有意義，亞運、東亞運以及世大運的獎牌我都有了，就缺一個奧運獎牌，可能我下屆不會在，希望從妹妹幫我和台灣把這面牌拿回來。」

此次與天后謝淑薇搭檔的20歲小將曹家宜則表示，「明天開始會好好努力，希望幫助淑薇姐完成她的願望。這次淑薇姐選擇我作為奧運搭擋出賽非常榮幸，在奧運殿堂遇到很多世界好手，在場上不管是淑薇姐跟我分享的經驗，還是跟眾多世界好手交手，都讓我學習到很多，對於未來幫助一定很大。」