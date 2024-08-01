快訊／高承睿首次奧運男單止步16強　將全力備戰中華男團賽事

▲桌球新星高承睿巴黎奧運桌球男單止步16強。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／巴黎報導

2024巴黎奧運台灣時間1日凌晨2點，中華隊男子桌球19歲新星高承睿在男單16強戰交手世界排名第26位，年僅22歲的瑞典莫雷加德(Truls Moregard)，高承睿最終以總局數1比4敗下陣來，無緣挺進本屆男單8強，但這位中華隊桌球未來希望強調，「接下來是全新開始，會忘掉單打的部分，全心全意準備本次中華男團比賽。」

年僅19歲的高承睿在首次登上奧運舞台，就在桌球男單挺進16強，此戰面對瑞典「六角戰士」莫雷加德，在取得首局下，隨後卻遭對手逆襲，即便握有大幅領先，但最終仍以總局數1比4敗北，無緣本屆男單8強。

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高承睿賽後表示，「第1局拿下，對自己氣勢特別好，2、3局原本都是領先，有機會局數3比0，被對手扭轉過來後，我覺得在場上就變得特別困難。」

首度登上五環殿堂，高承睿直言，「算是自己一個突破的機會，能面對這樣的好手，不是想要就可以得到，我會記取這次教訓變得更好。」

高承睿結束男單賽事後，接下來還將全力備戰男團賽事，和恩師「桌球教父」莊智淵以及「沈默殺手」林昀儒聯手出擊，高承睿說，「明天就是新的開始，我會把單打的部分先忘掉，全心全意準備男團的部分。」