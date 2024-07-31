快訊／王冠閎奧運準決賽游出亞洲第1　賽後被教練爆料第3趟險嗆水

▲王冠閎200蝶準決賽總排名第11名無緣晉級，但仍游出本屆亞洲第1佳績。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／巴黎報導

「台灣蝶王」王冠閎台灣時間31日凌晨，在巴黎奧運游泳男子200公尺蝶式準決賽，奮力游出1分55秒07，總排名第11位無緣挺進決賽，但此成績仍是本屆「亞洲第1」佳績。賽後教練黃智勇爆料王冠閎第3趟的時候，因為觀察左右選手嗆水，但王冠閎仍強調，「這不是藉口，但確實因為觀察左右道的選手，一口氣沒吸好。」

本屆巴黎奧運游泳項目，「台灣蝶王」王冠閎在200公尺蝶式準決賽，奮力游出1分55秒07，雖然最終排名16位選手中的第11名，無緣挺進前8位決賽，但此成績仍是本屆亞洲選手最佳表現。

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教練黃智勇表示，「剛剛就虧王冠閎是『亞洲第1』，他剛剛叫我不能講，但他在第3趟時，有些意外嗆倒水，導致一口氣沒吸好，後面變得有點沒力。」

王冠閎則說，「剛最後自己喝到水，我不會把這件事當作藉口，當下確實有點嗆到，因為有點左右看旁邊的對手，沒有全心放在自己身上，導致節奏有點亂。但我隨後馬上調整回來，最後50公尺有加速起來，但前8名真的很快。」

黃智勇最後則表示，「這次王冠閎名次比上屆東京奧運更好，成績是亞洲第1名算是安慰，當然還是希望目標是他能游進前8名。」

▲王冠閎被教練爆料，準決賽第3趟險嗆水。（圖／中華奧會提供）