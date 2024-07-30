快訊／全心全意備戰奧運無憾　賴主恩無緣8強謝家人力挺

▲賴主恩巴黎奧運首戰失利淘汰，無緣前進8強。（圖／資料照記者林敬旻攝）

記者杜奕君／巴黎報導

中華隊拳擊好手「涼山拳王」賴主恩，台灣時間30日凌晨在巴黎奧運男子拳擊63.公斤級16強登場，首戰面對自哈薩克的穆罕默德薩貝爾(Bazarbay Uulu Mukhammedsabyr)，賴主恩最終以2比3飲恨吞敗，無緣前進8強。賽後他強調，「自己全心全意備戰，帶著上帝的恩典站上擂台，雖然遺憾沒拿下勝利，但已經盡全力了！」

去年杭州亞運拚下銀牌，賴主恩此次帶著老婆的幸運編髮前進巴黎，且在搭機日正好是他28日生日，更是格外具有紀念意義。

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不過16強首戰交手哈薩克，在對手小動作頻頻情況下，賴主恩並未有效掌握主動攻勢，最終在5位裁判判決以2比3飲恨吞敗，無緣搶下本屆8強門票。

賽後賴主恩說，「此戰我給自己打6到7分，雖然遺憾沒拿下勝利，但我盡力了。相較於2016年里約奧運首次參賽的新鮮感，這次我很有目標想要奪牌，雖然沒能做到留下遺憾，但比賽就是這樣，這就是運動迷人的地方。」

賴主恩也透露，「這段時間，我選擇把個人的相關社群媒體給關掉，我知道外界對於中華隊目前成績不如預期，可能會有些比較『刺』的言論，但不要只把眼光放在奪牌上，以我自己來說，家人一直很擔心我這次備戰奧運，但我全心全意付出，帶著上帝的恩典上場比賽。」

對於自己的下一步，賴主恩尚未多想，僅強調奧運結束後，會先讓自己好好休息，先調整身心再想下一步。

教練羅尚策則點出，賴主恩此戰攻擊節奏不夠快，雖然吞敗仍有好的學習。另外和8年前首度站上奧運舞台相比，現在賴主恩在進攻組織上更加明確，就是他的成長所在。