快訊／柔道女王無緣8強沒遺憾　連珍羚：真心感謝台灣民眾支持

記者杜奕君／巴黎報導

2024巴黎奧運柔道項目，台灣時間29日由台灣「柔道女王」連珍羚在女子57公斤級出賽，連珍羚在16晉8之役吞敗，本屆無緣8強也無敗部戰，此次奧運就此止步。但連珍羚賽後強調，「心情平靜，我很努力準備，因此坦然接受失敗，要抬頭挺胸地走出賽場，也真的感受到台灣民眾對柔道運動的支持，真的謝謝大家！」

▲連珍羚巴黎奧運無緣8強，柔道女王感謝台灣民眾支持。（圖／資料照記者林敬旻攝）

台灣「柔道女王」連珍羚，今日在柔道巴黎奧運柔道項目主場館戰神廣場競技場登場，57公斤級32強賽初登場，世界排名第21位的連珍羚僅花1分6秒，就撂倒來自獅子山共和國的17歲小將科羅馬(Mariama Koroma)，輕鬆晉級16強。但在16強戰遭塞爾維亞佩里希奇半勝擊敗，無緣挺進本屆8強。

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賽後連珍羚表示，「這是我第3次參加奧運，真心感受到台灣人民對於柔道運動越來越支持，這次我帶著感恩的心情，抬頭挺胸站上賽場，因為這是我很用心準備的比賽，因此輸了我可以平靜坦然接受。」

連珍羚強調，「每場比賽，結果都可能不同，今天只是我沒有拿下勝利的日子，是我自己實力不足，但是笑著結束，我也會放鬆一下，再決定下一步，目前真的完全還沒計畫與想法。」