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快訊／世界的戴資穎！　巴黎奧運首戰死忠球迷應援

▲戴資穎馬來西亞球迷跨海來到法國巴黎觀戰，無論髮型、裝扮都與小戴神似。（圖／記者杜奕君攝）

▲戴資穎馬來西亞球迷跨海來到法國巴黎觀戰，無論髮型、裝扮都與小戴神似。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／巴黎報導

台灣羽球天后戴資穎，28日在巴黎奧運進行羽球女子單打首戰，對手則是世界排名第55位的比利時選手譚蓮妮(Lianne Tan)，在羽球比賽場館拉夏貝爾體育館(Porte de la chapelle arena)外，就直擊一位外型、打扮都十足戴資穎死忠粉絲的馬來西亞球迷克里斯提娜，跨海來為戴資穎加油打氣。

本屆巴黎奧運羽球項目台灣時間27日逐步開打，昨日中華隊「麟洋配」王齊麟、李洋男雙告捷，混雙葉宏蔚、李佳馨則是小組賽首戰失利。

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今日中華羽球代表隊再接再厲，由天后戴資穎打頭陣交手譚蓮妮，小戴已經表態，本屆將是個人奧運生涯「最後一舞」，也讓許多死忠粉絲不遠千里跋涉，來到法國巴黎替小戴加油打氣。

來自馬來西亞的克里斯提娜(Christina)，成為戴資穎粉絲已經長達7年時間，今天不僅穿著運動品牌勝利為戴資穎推出的專屬應援T恤和背包，還留著與戴資穎同款的髮型，甚至將戴資穎個人品牌「TTY」的Logo直接於後腦勺剃髮顯現，展現對於戴資穎的死忠支持。

克里斯提娜表示，自己是7年前從電視上看到戴資穎的比賽，就愛上這名來自台灣的羽球選手，「她打球方式相當獨特，跟其他選手很不一樣，這也是我開始關注她的原因，之後我也會實際到場看她打球，第一次應該是在全英公開賽。」

克里斯提娜至今已經跟隨偶像戴資穎比賽足跡，到過馬來西亞、新加坡、印尼、印度和英國等地觀賽，她也計畫在明年前來台灣，並到戴資穎的家鄉高雄參觀她的個人品牌商店。

對於戴資穎將是最後一次參加奧運，克里斯提娜表示，「這是她最後一次奧運，我們當然會感到難過，畢竟已經看了她好多年，但我們還是尊重她的決定，也祝福她未來一切順利。」

▲戴資穎選手生涯最後一舞，形象影片將正式曝光（圖／VICTOR提供）

▲戴資穎選手生涯奧運最後一舞就在巴黎。（圖／資料照）

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