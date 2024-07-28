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快訊／李洋巴黎奧運開幕式成落湯雞　王齊麟暖心點熱湯支援

▲▼黃金男雙李洋、王齊麟。（圖／VCG）

▲李洋、王齊麟好默契，巴黎奧運小組賽快意搶下2連勝。（圖／VCG）

記者杜奕君／巴黎報導

東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」，台灣時間28日凌晨在本屆巴黎奧運小組賽首戰以直落2撂倒日本組合小林優吾、保木卓朗，快意拿下本屆奧運首勝。昨日參與奧運開幕式卻遭遇暴雨的李洋透露，「自己淋成了落湯雞，但王齊麟化身『王爸爸』，暖心幫我點了外送的熱湯，讓我避免了感冒風險。」

李洋與王齊麟在本屆奧運小組賽首戰，僅用36分鐘就撂倒日本對手，強勢取得小組賽首勝。賽後李洋與王齊麟顯然心情相當放鬆，又恢復「冷面笑匠」本色，和前來採訪的台灣媒體談笑風生。

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昨日參與奧運開幕式遊河的李洋就說，「昨天雨勢真的太大，但台灣選手還是全場都很High，不過我們徹底淋成落湯雞，我在遊河儀式結束後馬上打給王齊麟，他早就料想到，變身『王爸爸』幫我點了外送的熱湯。」

對此王齊麟則幽默回應，「我早就有料到他會淋到雨，想說讓他吃開心，心情也會開心一點。」

麟洋配在小組賽首戰過關後，台灣時間29日凌晨2點20分，將交手丹麥組合阿斯特魯普(Kim Astrup)與拉斯姆森(Anders Skaarup Rasmussen)，持續爭取小組賽第2勝。

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