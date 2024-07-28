快訊／麟洋配36分鐘奪奧運首勝　李洋：靠王齊麟Carry全場

▲王齊麟、李洋僅用36分鐘，就擊退日本組合搶下巴黎奧運男雙小組賽首勝。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／巴黎報導

東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」，台灣時間28日凌晨在本屆巴黎奧運小組賽首戰展現衛冕王者氣勢，全場僅用36分鐘就撂倒近期對戰3連敗的日本組合小林優吾、保木卓朗。王齊麟、李洋賽後對於勝利相當喜悅，李洋更直言，「此戰勝利就是靠王齊麟Carry全場！」

面對近3次對戰從未贏過的小林優吾、保木卓朗，台灣羽球男雙黃金組合李洋、王齊麟今日在D組小組賽踏出穩健一步，以21比16、21比10，直落2搶下小組賽首勝。

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賽後李洋透露，「主要在這個場地面臨風向的考驗，會讓球變得比較晃，且不好掌控，今天真的靠著王齊麟來Carry全場！」

王齊麟則認為，「第一局順風比較容易出界，我只要處理好中前半場的球就好，前面打他們都3局，但每次第3局都被壓制，他們抓我們的球也蠻順手的，今天就想要試著去連貫，靠著連貫一直去壓迫他們，造成他們失誤增加。」

李洋笑說，「此戰雖然贏球，但只有打完最後一顆時有稍微輕鬆，我還看到王齊麟贏球後在跳舞，害我笑了出來。」

此戰麟洋配比賽時，場邊不斷有球迷用熟悉的中文高聲應援打氣，李洋也說，「有球迷在場邊加油真的蠻好的，可以去享受、去緊張，這些都是比賽的一部分。」