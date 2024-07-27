快訊／雨大到詹皇也難擋！　詹姆斯美國隊掌旗「穿雨衣」進場

▲巴黎奧運開幕式下大雨，美國隊掌旗官詹皇都穿上雨衣參與開幕式。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／巴黎報導

2024年巴黎奧運開幕式，台灣時間27日凌晨1點30分盛大展開，此次美國隊掌旗官重任，由NBA天王球星詹姆斯(LeBron James)擔任，美國隊身為下屆奧運(2028洛杉磯奧運)主辦國，在開幕式以倒數第2組，僅次於地主法國的進場順序入場。不過由於巴黎當地下起滂沱大雨，身著時裝品牌雷夫·羅倫(Ralph Lauren)設計的代表團制服的詹皇，還是套上了雨衣，避免淋成落湯雞。

本屆巴黎奧運充滿濃濃的法國文化風情，從女神卡卡(Lady Gaga)在開幕式飆唱名曲「我的羽毛」，後續相關表演也將法國從古至今的歐陸風情底蘊徹底展現。

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不過，雖然本屆開幕式相關橋段都是精心設計，不過開幕式現場天公不作美，現場大雨不斷，讓露天狀態進行的開幕式，全球媒體與進場觀眾全都淋濕，就連參與開幕式的選手，很多也都選擇穿上雨衣，避免長時間淋雨，影響後續參賽表現。

而美國隊此次由全球知名度極高的NBA超級天王球星詹姆斯擔任掌旗官，詹皇一身白色雷夫·羅倫專屬代表團西裝，氣勢一覽無遺，不過巴黎當地的大雨狀況，就連詹皇也難以抵擋，在搭船遊河進場時，也選擇穿上雨衣擋雨。

事實上，不只詹皇選擇穿上雨衣進入開幕式，就連中華隊掌旗官「羽球天后」戴資穎、「台灣蝶王」等中華隊好手，也都紛紛穿上雨衣加入開幕式行列，只能說此次巴黎奧運開幕式，天候狀態真的成為最大遺憾。

▲NBA天王詹姆斯擔任美國奧運代表隊掌旗官。（圖／達志影像／美聯社）