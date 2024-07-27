運動雲

>

快訊／雨大到詹皇也難擋！　詹姆斯美國隊掌旗「穿雨衣」進場

▲▼NBA天王詹姆斯擔任美國奧運代表隊掌旗官。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎奧運開幕式下大雨，美國隊掌旗官詹皇都穿上雨衣參與開幕式。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／巴黎報導

2024年巴黎奧運開幕式，台灣時間27日凌晨1點30分盛大展開，此次美國隊掌旗官重任，由NBA天王球星詹姆斯(LeBron James)擔任，美國隊身為下屆奧運(2028洛杉磯奧運)主辦國，在開幕式以倒數第2組，僅次於地主法國的進場順序入場。不過由於巴黎當地下起滂沱大雨，身著時裝品牌雷夫·羅倫(Ralph Lauren)設計的代表團制服的詹皇，還是套上了雨衣，避免淋成落湯雞。

本屆巴黎奧運充滿濃濃的法國文化風情，從女神卡卡(Lady Gaga)在開幕式飆唱名曲「我的羽毛」，後續相關表演也將法國從古至今的歐陸風情底蘊徹底展現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，雖然本屆開幕式相關橋段都是精心設計，不過開幕式現場天公不作美，現場大雨不斷，讓露天狀態進行的開幕式，全球媒體與進場觀眾全都淋濕，就連參與開幕式的選手，很多也都選擇穿上雨衣，避免長時間淋雨，影響後續參賽表現。

而美國隊此次由全球知名度極高的NBA超級天王球星詹姆斯擔任掌旗官，詹皇一身白色雷夫·羅倫專屬代表團西裝，氣勢一覽無遺，不過巴黎當地的大雨狀況，就連詹皇也難以抵擋，在搭船遊河進場時，也選擇穿上雨衣擋雨。

事實上，不只詹皇選擇穿上雨衣進入開幕式，就連中華隊掌旗官「羽球天后」戴資穎、「台灣蝶王」等中華隊好手，也都紛紛穿上雨衣加入開幕式行列，只能說此次巴黎奧運開幕式，天候狀態真的成為最大遺憾。

▲▼NBA天王詹姆斯擔任美國奧運代表隊掌旗官。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA天王詹姆斯擔任美國奧運代表隊掌旗官。（圖／達志影像／美聯社）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字： 2024奧運2024奧運男籃詹姆斯詹皇奧運開幕式2024奧運國際

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大雨澆不熄中華隊熱情　戴資穎、孫振巴黎奧運開幕式勇猛揮旗

大雨澆不熄中華隊熱情　戴資穎、孫振巴黎奧運開幕式勇猛揮旗

快訊／巴黎奧運開幕式安檢超嚴格　環保筷子、吸管也被沒收

快訊／巴黎奧運開幕式安檢超嚴格　環保筷子、吸管也被沒收

快訊／巴黎奧運開幕式前「下暴雨」　全球媒體成落湯雞

快訊／巴黎奧運開幕式前「下暴雨」　全球媒體成落湯雞

王冠閎和韓安齊好交情　巴黎奧運期待參與開幕式

王冠閎和韓安齊好交情　巴黎奧運期待參與開幕式

巴黎奧運接駁車狀況多　「台灣蝶王」王冠閎危險席地而坐盼支援

巴黎奧運接駁車狀況多　「台灣蝶王」王冠閎危險席地而坐盼支援

中華射箭混團要加射　戴宇軒：一定把荷蘭幹掉

中華射箭混團要加射　戴宇軒：一定把荷蘭幹掉

「餵」中華健兒而戰　巴黎奧運膳食公寓最熱銷菜色曝光

「餵」中華健兒而戰　巴黎奧運膳食公寓最熱銷菜色曝光

中華射箭混雙戴宇軒、雷千瑩出擊　但要先和荷蘭加賽爭第16種子

中華射箭混雙戴宇軒、雷千瑩出擊　但要先和荷蘭加賽爭第16種子

快訊／巴黎奧運中華射箭男團排名賽第5　戴宇軒衝個人賽24位

快訊／巴黎奧運中華射箭男團排名賽第5　戴宇軒衝個人賽24位

柔道男神楊勇緯巴黎奧運籤表出爐　金牌之路4強恐強碰兩大強敵

柔道男神楊勇緯巴黎奧運籤表出爐　金牌之路4強恐強碰兩大強敵

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

熱門新聞

「冰粽事件」後又用釣竿騷擾李雅英　悍將球團禁止入場

快訊／巴黎奧運開幕式前「下暴雨」　全球媒體成落湯雞

楊勇緯明爭我國本屆首金　巴黎奧運柔道場地卻遭疑「不符規定」

戴資穎奧運掌旗初體驗　興奮曬時尚中華團服「領巾藏驚人巧思」

史上首見！巴黎奧運塞納河上正式開幕　搭船伴隨「水舞」進場

巴黎奧運接駁車狀況多　「台灣蝶王」王冠閎危險席地而坐盼支援

讀者回應

﻿

熱門新聞

1球迷騷擾李雅英　悍將列為黑名單

2巴黎奧運開幕式前暴雨　全球媒體淋慘

3巴黎奧運柔道場地遭疑「不符規定」

4戴資穎曬中華團服「領巾藏驚人巧思」

5巴黎奧運塞納河上開幕　搭船進場

最新新聞

1法國柔道、田徑傳奇攜手點亮巴黎聖火台

2搭船參加開幕式　戴資穎一輩子忘不了

3全員濕透　中華隊開幕式上岸沒進會場

4日本掌旗官　亞洲舞王搭最美劍士

5巴黎大雨打敗詹皇　奧運開幕式穿雨衣

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

王齊麟暖男魂爆發 偷叫外送請後勤喝飲料

「餵」巴黎中華健兒而戰　設膳食中繼站供營養料理

杰戈生涯首勝歸功隊友守備！　鋒總按讚：慢慢熟悉中職打者

魔獸抵台高喊「終於回台了」　睽違2年在寶島球迷面前打球

奧運選手村國際區超齊全　家樂福、沙龍及超大專賣店

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

高雄百輛泡水機車塞爆車行！　師傅一早手沒停過：忙不過來

高雄地下室水淹3樓高！800汽機車滅頂住戶崩潰

淹水 #特斯拉 開過去水波弄倒阿嬤的花！阿嬤氣尬爆粗口 #台南鹽水

彰化淹慘照常上班上課　王惠美臉書問候被罵翻
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366