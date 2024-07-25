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柔道男神楊勇緯巴黎奧運籤表出爐　金牌之路4強恐強碰兩大強敵

▲杭州亞運柔道楊勇緯奪下金牌。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊勇緯巴黎奧運籤表正式出爐。（圖／資料照記者林敬旻攝）

記者杜奕君／巴黎報導

本屆巴黎奧運被視為中華隊重點奪牌希望的「柔道男神」楊勇緯，在本屆柔道男子60公斤級賽事籤表正式出爐，楊勇緯將在此量級以頭號種子出擊，確定首輪輪空，將直接晉級16強，但4強戰可能面對世錦賽金牌，來自西班牙的名將賈里霍斯(Francisco Garrigos)，或是生涯從未贏過的日本宿敵永山龍樹。

上屆東奧勇奪銀牌，楊勇緯此次在巴黎奧運名列柔道60公斤級頭號種子，周六將正式出賽，也成為中華隊此次拚下巴黎奧運首面金牌的希望所在。

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稍早楊勇緯所屬量級籤表出爐，首輪輪空情況下，16強將交手來自澳洲的卡茲(Joshua Katz)與義大利卡利諾(Andrea Carlino)的勝方，若順利過關，8強可能遭遇來自烏克蘭，世界排名第11位的哈爾麥托夫(Dilshot Khalmatov)。

楊勇緯若能順利過關斬將，4強戰將碰上超強對手，也就是去年世錦賽金牌得主賈里霍斯，過去他和楊勇緯從未有交手紀錄，另外包括日本世界排名第5位的永山龍樹，也是4強戰楊勇緯可能對手。過去兩人對戰，楊勇緯則是苦吞4連敗從未有取勝紀錄。

至於女子48公斤級的林真豪，首輪對手則為哥倫比亞拉索(Erika Lassso)，至於57公斤級的另一名女子好手連珍羚，則將在首輪對決獅子山共和國科羅瑪(Mariama Koroma)。

關鍵字： 2024奧運2024奧運柔道楊勇緯林真豪連珍羚2024奧運台灣之光

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