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楊勇緯、連珍羚揮汗苦練　劉文等：巴黎奧運準備好了

▲奧運中華隊柔道總教練劉文等。（圖／記者簡名杉攝）

▲巴黎奧運中華隊柔道代表隊教練劉文等。（圖／記者簡名杉攝）

記者杜奕君／巴黎報導

2024年巴黎奧運開幕進入倒數兩天，24日上午包括柔道、拳擊、羽球等項目，都在中華隊租借的運動中心專心調整，柔道代表隊教練劉文等喊話表示，「包括楊勇緯、林真豪、連珍羚都準備好了，加上此次中華隊專屬的中繼站膳食提供，讓選手吃到充滿家鄉味的食物，讓選手更有安定感，此次一定會有好成績！」

台灣時間21日搭機，22日正式抵達法國，楊勇緯、林真豪進入備戰第3天，加上今天連珍羚也抵達加入訓練，希望為此次中華隊在奧運柔道項目創造佳績。

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▲巴黎奧運中華隊田徑彭名揚、柔道連珍羚。（圖／記者杜奕君攝）

▲巴黎奧運中華隊柔道女將連珍羚(右)。（圖／記者杜奕君攝）

教練劉文等強調，「楊勇緯目前備戰就是平常心，經歷上屆東京奧運洗禮，加上今年的世錦賽等大賽等級經驗，現在的他心態更加穩定，訓練狀況都掌握很好。」

劉文等甚至直言，「楊勇緯已經準備好了！林真豪、連珍羚也是如此，接下來就是等比賽到來，雖然會興奮，也有壓力，」但就是一場一場來，每場比賽都展現專注力，相信一定會有好成績。」

目前柔道代表隊都在體育署租借的專屬運動中心進行訓練，目前每日菜單都是上午訓練、下午重量訓練，接下來在26日過磅後，就將進入最後備戰狀態。

連珍羚則透露，「自己今天是抵達巴黎後的首度訓練，目前仍在進行相關的狀態調整。」

劉文等也透露，「感謝體育署、奧會對選手的照顧，能夠租到這個場地練習、恢復，對選手幫助很大，加上中華隊專屬的中繼站，每天送來選手愛吃的家鄉味，對選手更是起了很棒的安定作用。」

▲巴黎奧運柔道楊勇緯 。（圖／記者邱顯燁攝）

▲中華隊柔道好手楊勇緯 。（圖／記者邱顯燁攝）

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關鍵字： 2024奧運2024奧運柔道楊勇緯林真豪連珍羚2024奧運台灣之光

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