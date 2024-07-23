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老婆親自送「生日編髮」祝福　賴主恩出征巴黎奧運挑戰自我極限

記者杜奕君／巴黎採訪報導

中華拳擊代表隊在台灣時間22日深夜，正式啟程前往法國，備戰本屆巴黎奧運，包括林郁婷、陳念琴、賴主恩、吳詩儀都在大約14小時的搭機行程後，正式抵達法國戴高樂機場。其中，正好是23日過28歲生日的賴主恩，也接受全機旅客掌聲慶生，另外，他的老婆更是親自為他設計編髮新造型，賴主恩喊話希望努力挑戰自我極限，力拚奧運最佳成績。

▲賴主恩今天過生日飛抵巴黎備戰奧運，老婆親自送上編髮祝福。（圖／記者杜奕君攝）

▲賴主恩今天過生日飛抵巴黎備戰奧運，老婆親自送上編髮祝福。（圖／記者杜奕君攝）

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包括台灣女拳王林郁婷、陳念琴，以及吳詩儀、賴主恩台灣時間22日深夜搭機前進巴黎，經歷14小時長途跋涉，在飛機即將抵達法國戴高樂機場時，機長也特別廣播，向全體乘客介紹此架班機載著包括拳擊、桌球等中華健兒出征巴黎奧運，其中拳擊好手賴主恩，更是在今天(7月23日)過28歲生日，全體乘客也以掌聲為賴主恩慶生。

賴主恩此次特別以嶄新編髮造型，前進五環殿堂，他透露，「這是老婆送給我的生日幸運編髮，面對奧運這樣的大比賽，也希望好好整理自己，盡情享受比賽，努力繳出超越自我極限的表現。」

另外，首度來到巴黎的賴主恩，也透露很希望自己能到處走走看看，對於花都巴黎可說是充滿好奇。

至於3度前進奧運的陳念琴，則是將自己的頭髮染成中華隊國旗顏色，也強調自己對於前進巴黎奧運充滿喜悅，也希望更穩定、好好的準備自己。

▲賴主恩今天過生日飛抵巴黎備戰奧運，老婆親自送上編髮祝福。（圖／記者杜奕君攝）

▲中華拳擊代表隊多位好手，今日已經正式飛抵巴黎備戰奧運。（圖／記者杜奕君攝）

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關鍵字： 024奧運2024奧運拳擊賴主恩陳念琴林郁婷2024奧運台灣之光

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