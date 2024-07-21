圖奇中華男籃主帥首秀奪亞軍　強調球員情緒控管、解讀比賽須進步

▲中華藍主帥圖奇首度執教國家隊，就拿下瓊斯盃亞軍 。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

第43屆瓊斯盃最終冠軍決賽，由地主中華藍交手強敵菲律賓，中華藍在末節一度手握7分領先情況下，最終在延長賽以4分不敵菲國，錯失自2004年以來再度於瓊斯盃奪冠機會。首次執掌中華藍兵符就帶隊打下亞軍的新任總教練圖奇強調，「球員在情緒控管以及解讀比賽上，都還有更多進步空間。」

中華藍在賽前7連勝不敗氣勢下，在瓊斯盃最終戰交手同樣寫下7連勝的勁旅菲律賓，但最終中華隊在延長賽激戰後以4分敗北，本屆拿下亞軍，最終讓菲律賓帶走冠軍榮耀。

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此次賽事首度接掌中華隊主帥的圖奇表示，「今晚的比賽能分成技術上與選手的心理層面來看，我們和一支非常強勁的對手交戰，我們的出手機會比對手多，且最後只輸了4分，即便我們身材比較矮小，但我們仍可以和對手抗衡。」

「在球員的情緒管理上，可能太容易表現在比賽場上，這個部分我們還有很大的進步空間，我們還有更長遠的目標。」圖奇如此說道。

圖奇也舉例，「我們的球員還必須更好的解讀比賽，讓高柏鎧今天的投籃命中率超過7成，球員必須知道什麼時候該餵球給他。」

最後圖奇強調，「包括球隊系統、策略以及化學效應，包含攻守兩端、防守策略，以及球員彼此之間如何更了解對方。我們在策略以及球隊系統上，已經開始進步，隨著時間我們會越來越好。下個階段我們亞洲盃資格賽第2階段將要面對香港，而這兩場比賽對我們是很重要的，我不確定我們到時候能有多少時間準備亞洲盃資格賽第2階段，但我們要讓球員更快的進入狀況。」