詹皇救命致勝「坦克切」　美國男籃熱身賽險勝南蘇丹

▲美國男籃靠著詹姆斯致勝上籃，驚險擊敗南蘇丹拿下熱身賽4連勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

美國男籃在台灣時間21日持續進行官辦熱身賽，為巴黎奧運做最後準備，但今日面對南蘇丹之戰，美國男籃卻險些翻船輸球，最後靠著天王球星詹姆斯(Lebron James)招牌「坦克切」演出致勝上籃，在他全場砍下25分、6籃板、7助攻領軍下，美國男籃驚險以101比100險勝南蘇丹。

本次巴黎奧運要挑戰金牌5連霸的美國男籃，今日進行第4場熱身賽，對手則是一路過關斬將演出大驚奇，順利取得奧運門票的南蘇丹。

此戰美國男籃依舊精銳盡出，但上半場卻打來掙扎，上半場最多落後16分，半場打完也以44比58陷入雙位數落後。

但美國男籃在第3節上緊發條，一波16比0猛攻逆轉超前，不過南蘇丹靠著索爾(JT Thor)關鍵三分彈，逆轉1分超前美國，所幸美國男籃最後關頭有詹皇挺身而出，他的招牌「坦克切」替美國隊贏回最終勝利，美國就以101比100驚險拿下熱身賽4連勝。

此戰詹姆斯砍下全場最高25分外帶6籃板、7助攻，持續以替補出擊的「一眉」戴維斯(Anthony Davis)15分、11籃板、2阻攻，恩比德(Joel Embiid)14分、7籃板，「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)11分、柯瑞(Stephen Curry)10分、3籃板、3助攻。

▲詹皇關鍵時刻仍是美國男籃救世主。（圖／達志影像／美聯社）