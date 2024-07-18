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回鍋富邦勇士　林郅為晉升「勇士新3老」成員

▲林郅為回鍋加盟富邦勇士 。（圖／台北富邦勇士提供）

▲林郅為回鍋加盟富邦勇士 。（圖／台北富邦勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃台北富邦勇士18日正式宣佈，現年32歲，過往具有中華男籃國手資歷的200公分中鋒林郅為回鍋加盟效力，與勇士簽下複數年合約，將身披18號球衣在新賽季效力。值得一提的是，此次「鳳還巢」勇士，林郅為也成為球隊本土陣容中，除了林志傑、蔡文誠之外，第3年長的資深老將。

據了解，近日已經投入勇士團隊訓練的林郅為，18日正式由球團宣布簽下複數年合約，過往曾多次入選曾入選亞洲盃、亞運及世界盃資格賽等國際賽中華隊國手的他，也將成為曾祥鈞選擇旅日發展後，勇士的新賽季本土內線屏障。

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林郅為自文化大學畢業後，於2014年SBL選秀會中，由台灣銀行以狀元籤選中，效力3個賽季後，於2017年轉戰SBL富邦勇士，攜手與團隊奪下隊史第1座總冠軍，也曾3度入選SBL全明星賽及SBL全明星賽MVP。

2020年林郅為重返台銀，隨後選擇旅日加盟日本B聯盟福岡新銳，2022年返台加盟PLG高雄17直播鋼鐵人。

相隔4年，林郅為將再度回到臺北富邦勇士。 對於林郅為的加入，總教練許晉哲表示，「郅為上個賽季外線的把握度不錯，在籃下的阻攻能力也具有威脅性，這是我們找回他的最大原因，希望有他的加入，能更加鞏固團隊的禁區，並藉由自身經驗與成熟度，帶給隊上年輕球員更多幫助。」

關鍵字： 林郅為PLG富邦勇士台籃

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