江均自認PLG選秀順位還能更好　瓊斯盃大秀爆扣美技證明自我

▲江均直言PLG選秀順位還能更好，也確定將投入TPBL職籃選秀。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

頂著杭州亞運3X3男籃中華隊史上首面金牌榮耀，江均在日前的PLG職籃選秀，遲至第3輪第3順位才被台北富邦勇士挑中。對於這個選秀結果，江均直言認為自己「還能更好」，也確定將投入TPBL職籃選秀，希望在台灣雙職籃平等考慮機會。17日瓊斯盃面對澳洲之戰，江均也在比賽中大秀爆扣美技，期待弭平外界質疑聲浪，同時證明自我價值。

來自輔仁大學，體能勁爆的前鋒江均，在去年杭州亞運幫助中華隊拿下史上首面3X3男籃金牌，但江均在回到UBA賽場後，尋求轉型卻造成整體表現下滑，與前3年數據相比有明顯落差，也讓他的選秀聲勢面臨不小質疑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

先前舉行的PLG職籃選秀，江均直到第3輪第3順位，才被傳統勁旅勇士挑中，成為選秀會當晚11位中選的新秀之一。

不過相較於其中7人在獲選後，宣告退出將於23日進行的TPBL職籃新人選秀會，江均則選擇持續投入TPBL選秀，並喊話希望以開放態度，考慮未來一切可能性。

「還是希望去自己能有最好表現的球隊，PLG選秀我不會對結果不滿意，但確實沒料到自己這麼後面才被選中，還是希望選秀順位好一點，也知道我一定會有證明自己的機會。」

本次瓊斯盃再度入選中華白陣容，江均在今晚對上澳洲之戰，第3節一次抄截後快攻雙手爆扣技驚四座，全場出賽13分34秒，貢獻5分、2籃板、1助攻、2抄截。

江均笑說，「我知道選秀前，外界對我有一些質疑，甚至有些自媒體有發影片討論我的缺點，這些我不會在意，畢竟他們也是有在關注我，有缺點我就努力去改進，至於今天的扣籃只是平常發揮，盡我所能，把每件事都做到最好，我不會浪費任何機會來展現自己的態度。」

對於選擇持續投入TPBL選秀會，江均則直言，「今年台灣籃壇的變動太大，我還是想求穩，因此兩個聯盟都報名參與選秀，希望兩邊都獲得平等機會，選後再一起考慮該去哪裡。」

▲江均今日瓊斯盃對上澳洲之戰，大秀雙手爆扣美技。（圖／籃協提供）