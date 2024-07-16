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高柏鎧、莫巴耶誰是男籃最佳解？　中華藍、白主帥給出答案

▲瓊斯盃林彥廷、莫巴耶、高柏鎧、圖奇、桑茂森。（圖／籃協提供）

▲中華男籃準歸化球員高柏鎧在瓊斯盃表現相當稱職。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

瓊斯盃中華藍、白「內戰」16日晚間壓軸登場，中華藍在成功限制中華白得分之鑰，PLG職籃新科選秀狀元莫巴耶情況下，最終以5分險勝。此戰也是中華男籃「準歸化球員」高柏鎧與莫巴耶的首度正式實戰對決，中華藍、白總教練圖奇及桑茂森，也分別針對兩人特性提出分析，希望找出中華男籃現階段的最佳歸化解答。

此戰中華藍與中華白交手，兩隊的外籍內線支柱，準歸化球員高柏鎧(吉爾貝克)與莫巴耶也在場上正式對決，巧合的是兩人最終都吞下5犯離場，但高柏鎧全場貢獻15分、19籃板、1抄截、3阻攻，技壓僅拿12分、3籃板、3助攻、1抄截的莫巴耶。

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中華藍主帥圖奇直言，「兩人打球的模式很不一樣，高柏鎧在攻守兩端都更靠近禁區，也有很好的護框能力，莫巴耶則是有外圍攻擊手段，更全面性的選手，或許如果兩人都成為歸化球員，在未來對我們有更多不同的好處，可以更活用兩人的長處。」

▲瓊斯盃林彥廷、莫巴耶、高柏鎧、圖奇、桑茂森。（圖／籃協提供）

▲瓊斯盃中華藍總教練圖奇。（圖／籃協提供）

但圖奇也說，「撇開歸化的相關執行面，莫巴耶是個很特別的年輕好手，他和高柏鎧一樣，都對台灣籃球展現了很大的熱忱，高柏鎧在場上願意為了中華隊奮戰，他在場上的態度也是願意為球場作犧牲。」

至於中華白總教練桑茂森則認為，「莫巴耶從大學來到正式國際賽，過往他很難碰到高柏鎧這樣的球員，必須在進攻端思考要怎麼面對他，我會提醒莫巴耶，他很想證明自己，他和林彥廷面臨的狀況很雷同，如何讓自己的攻守表現更穩定，會是他們接下來最大的課題。」

▲瓊斯盃林彥廷、莫巴耶、高柏鎧、圖奇、桑茂森。（圖／籃協提供）

▲莫巴耶在本屆瓊斯盃首度與高柏鎧實戰交手。（圖／籃協提供）

關鍵字： 瓊斯盃高柏鎧莫巴耶台籃圖奇桑茂森

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