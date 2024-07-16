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衛少仍將遠離洛城？　快艇總裁喊話將尋求「最有利安排」

▲▼快艇衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克仍有離開快艇可能性。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

雖然在休賽季與洛杉磯快艇執行了下個賽季403萬美金的球員選項，暫時續留快艇陣營，但昔日的「大三元製造機」衛斯布魯克(Russell Westbrook)，卻傳出仍然可能在新賽季開打前離開快艇，轉投他隊陣營，快艇籃球營運總裁法蘭克(Lawrence Frank)就表示，「我們仍會看最好的下一步是什麼，哪裡最適合衛斯布魯克。」

上賽季在「大鬍子」哈登(James Harden)入隊後，願意改以替補身份出發，衛斯布魯克整季出賽68場，平均繳出11.1分、5籃板、4.5助攻、1.1抄截，仍能在替補端貢獻不錯數據。

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不過快艇籃球營運總裁法蘭克受訪時強調，「衛斯布魯克是一位非常出色的球員，我們將持續和他的經紀人溝通合作，尋求下一步對他最好的舉動，看看哪裡是最適合他的地方。」

法蘭克也直言，「衛斯布魯克是一位相當了不起的選手，一位名人堂等級的球員，我相當尊重他，他在上個賽季扮演了不同於以往的角色，在我們交易來哈登後，也自願從替補端出發，他在這裡的表現真的非常出色。」

▲▼快艇衛斯布魯克、太陽杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克上季改以替補身份出發貢獻心力。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 衛斯布魯克快艇NBA

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